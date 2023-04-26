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Эдмар - про Ярославского: Одни говорят одно, другие – другое. Лучше не говорить об этом
Коуч Металлиста 1925 не захотел развивать тему про президента Металлиста
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Исполняющий обязанности главного тренера "
– Ярославского очень любили в Харькове, но сейчас ситуация изменилась.
– Я слышал, но не знаю на 100%, что происходит. Потому лучше не говорить об этом. Одни говорят одно, другие – другое.
– Он обещал продать свою яхту и отдать эти средства на восстановление Харькова, но не сделал этого. В Харькове
– Я читал, но не знаю, правда это или неправда. Говорил он это или не говорил. Мы не знаем, откуда информация.
В последний раз я разговаривал с ним в 2014 году. Или даже в 2013-м. 10 лет назад.
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