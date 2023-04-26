Эдмар - про Ярославского: Одни говорят одно, другие – другое. Лучше не говорить об этом

Исполняющий обязанности главного тренера " Металлиста 1925 " Эдмар высказался о президенте "Металлиста" Александре Ярославском.

– Ярославского очень любили в Харькове, но сейчас ситуация изменилась.

– Я слышал, но не знаю на 100%, что происходит. Потому лучше не говорить об этом. Одни говорят одно, другие – другое.

– Он обещал продать свою яхту и отдать эти средства на восстановление Харькова, но не сделал этого. В Харькове даже зарисовали мурал с ним .

– Я читал, но не знаю, правда это или неправда. Говорил он это или не говорил. Мы не знаем, откуда информация.

В последний раз я разговаривал с ним в 2014 году. Или даже в 2013-м. 10 лет назад.