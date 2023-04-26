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Команда Кристиана Биловара вышла в финал Кубка Кипра. Украинец просидел весь матч в запасе
АЕЛ из Лимасола прошел Олимпиакос из Никосии
АЕЛ
В полуфинале Кубка Кипра жребий свел АЕЛ из Лимасола и "Олимпиакос" из Никосии. Первый матч команды сыграли вничью 0:0, а во втором победил АЕЛ 1:0.
В заявку победителей попал украинский легионер Кристиан Биловар, но он так и не вышел на поле. В этом сезоне в активе защитника 27 проведённых матчей за свою команду во всех турнирах.
В финале Кубка Кипра АЕЛ сыграет с "Омонией", которая прошла в полуфинале "Пафос".
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