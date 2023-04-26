Команда Кристиана Биловара вышла в финал Кубка Кипра. Украинец просидел весь матч в запасе

В полуфинале Кубка Кипра жребий свел АЕЛ из Лимасола и "Олимпиакос" из Никосии. Первый матч команды сыграли вничью 0:0, а во втором победил АЕЛ 1:0.

В заявку победителей попал украинский легионер Кристиан Биловар, но он так и не вышел на поле. В этом сезоне в активе защитника 27 проведённых матчей за свою команду во всех турнирах.

В финале Кубка Кипра АЕЛ сыграет с "Омонией", которая прошла в полуфинале "Пафос".