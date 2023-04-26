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Команда Кристиана Биловара вышла в финал Кубка Кипра. Украинец просидел весь матч в запасе

Премьер-лига
(1 голосов)

АЕЛ из Лимасола прошел Олимпиакос из Никосии

Команда Кристиана Биловара вышла в финал Кубка Кипра. Украинец просидел весь матч в запасе

АЕЛ

UA-Футбол
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В полуфинале Кубка Кипра жребий свел АЕЛ из Лимасола и "Олимпиакос" из Никосии. Первый матч команды сыграли вничью 0:0, а во втором победил АЕЛ 1:0.

В заявку победителей попал украинский легионер Кристиан Биловар, но он так и не вышел на поле. В этом сезоне в активе защитника 27 проведённых матчей за свою команду во всех турнирах.

В финале Кубка Кипра АЕЛ сыграет с "Омонией", которая прошла в полуфинале "Пафос".

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В статье: Кристиан Биловар
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