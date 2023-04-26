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Сабо: Голос на футболистов я повышал, но не обижал – не называл их г@вном

Премьер-лига
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Экс-тренер киевлян и сборной Украины вспомнил несколько интересных моментов из своей работы

Сабо: Голос на футболистов я повышал, но не обижал – не называл их г@вном

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо рассказал, что он даже после провальных матчей не критиковал экс-кипера киевлян и сборной Украины Александра Шовковского.

– У Шовковского, кроме множества топовых матчей, были и неудачи. Сразу вспоминается гол Словении в ворота сборной Украины в исполнении Ачимовича почти из центра поля. Что вы сказали тогда Шовковскому после матча и как он отреагировал?

– Я вообще ничего не сказал и дальше об этом моменте никогда не напоминал. Я видел, что Шовковский очень переживает на этот счет и его нужно было поддержать.

– А хоть когда-то вы критиковали Шовковского?

– В том-то и дело, что нет! У меня к нему вообще никогда не было претензий. Я вообще никогда не обижал футболистов, как некоторые пишут, но голос повысить мог.

Помню, как мы "горели" "Спартаку" после первого тайма – 0:2. Зашли в раздевалку, я всех рассадил, успокоил футболистов и говорю: "Ребята, вы отлично играете, просто не совершайте ошибок во втором тайме, и мы выигрываем игру". Команда прислушалась, и мы забили три мяча, победили – 3:2.

Голос я повышал, но футболистов не обижал – не называл их "г*вном".

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В статье: Александр Шовковский Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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