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Назаренко: Теперь Днепр-1 в роли догоняющих

Премьер-лига
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Хавбек днепровской команды - о чемпионской гонке УПЛ

Назаренко: Теперь Днепр-1 в роли догоняющих

Фото: СК Дніпро-1

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Полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко прокомментировал последние результаты команды в чемпионате.

"В первом круге мы хорошо оторвались от преследователей и завершили его на первом месте. А сейчас второй круг начали не очень... Когда тебя догоняют, нельзя вообще терять очки, потому что соперники могут сразу за это наказать, как это, собственно, и произошло. И теперь мы в роли догоняющих.

Но еще много игр впереди, и еще ничего не завершилось. Надо выходить на каждый матч и концентрироваться именно на нем, не задумываться над тем, как сыграют другие. Демонстрировать свою игру, забивать, выигрывать – а потом уже посмотрим в турнирную таблицу", - сказал Назаренко в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, "Днепр-1" на данный момент находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 48 очков.

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1 Александр Назаренко
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