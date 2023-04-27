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Назаренко: Теперь Днепр-1 в роли догоняющих
Хавбек днепровской команды - о чемпионской гонке УПЛ
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко прокомментировал последние результаты команды в чемпионате.
"В первом круге мы хорошо оторвались от преследователей и завершили его на первом месте. А сейчас второй круг начали не очень... Когда тебя догоняют, нельзя вообще терять очки, потому что соперники могут сразу за это наказать, как это, собственно, и произошло. И теперь мы в роли догоняющих.
Но еще много игр впереди, и еще ничего не завершилось. Надо выходить на каждый матч и концентрироваться именно на нем, не задумываться над тем, как сыграют другие. Демонстрировать свою игру, забивать, выигрывать – а потом уже посмотрим в турнирную таблицу", - сказал Назаренко в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, "Днепр-1" на данный момент находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 48 очков.
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