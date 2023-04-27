Исторический и уникальный. Таким стал трансфер Кастилло в Шахтер из ЛДУ Кито для эквадорского клуба

На неделе донецкий "Шахтер" объявил о подписании 19-летнего центрального хавбека эквадорского "ЛДУ Кито" Дэнила Кастилло.

И этот трансфер стал историческим и уникальным для эквадорского клуба.

Ранее эквадорский клуб никогда в истории не продавал в Европу своего игрока, у которого не было опыта выступлений за взрослую команду.

"Дениль Кастильо – первый игрок, которого мы продали напрямую в Европу и который при этом не дебютировал в основном составе", - заявил спортивный директор "ЛДУ Кито" Сантьяго Джакоме.

Напомним, что контракт игрока с "Шахтером" вступит в силу с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2028 года.