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Исторический и уникальный. Таким стал трансфер Кастилло в Шахтер из ЛДУ Кито для эквадорского клуба

Премьер-лига
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Первый игрок в Европе, который не сыграл ни одного матча за первую команду ЛДУ Кито

Исторический и уникальный. Таким стал трансфер Кастилло в Шахтер из ЛДУ Кито для эквадорского клуба

shakhtar.com

Новина українською

На неделе донецкий "Шахтер" объявил о подписании 19-летнего центрального хавбека эквадорского "ЛДУ Кито" Дэнила Кастилло.

И этот трансфер стал историческим и уникальным для эквадорского клуба.

Ранее эквадорский клуб никогда в истории не продавал в Европу своего игрока, у которого не было опыта выступлений за взрослую команду.

"Дениль Кастильо – первый игрок, которого мы продали напрямую в Европу и который при этом не дебютировал в основном составе", - заявил спортивный директор "ЛДУ Кито" Сантьяго Джакоме.

Напомним, что контракт игрока с "Шахтером" вступит в силу с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2028 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) ЛДУ Кито (Эквадор) Дэнил Кастилло
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