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Исторический и уникальный. Таким стал трансфер Кастилло в Шахтер из ЛДУ Кито для эквадорского клуба
Первый игрок в Европе, который не сыграл ни одного матча за первую команду ЛДУ Кито
shakhtar.com
На неделе донецкий "Шахтер"
И этот трансфер стал историческим и уникальным для эквадорского клуба.
Ранее эквадорский клуб никогда в истории не продавал в Европу своего игрока, у которого не было опыта выступлений за взрослую команду.
"Дениль Кастильо – первый игрок, которого мы продали напрямую в Европу и который при этом не дебютировал в основном составе", - заявил спортивный директор "ЛДУ Кито" Сантьяго Джакоме.
Напомним, что контракт игрока с "Шахтером" вступит в силу с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2028 года.
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