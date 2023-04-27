  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два основных игрока Руха готовы сыграть с Ворсклой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два основных игрока Руха готовы сыграть с Ворсклой

Премьер-лига
(1 голосов)

Соломон-Отабор отсидел дисквалификацию, Виталий Роман восстановился после травмы

Два основных игрока Руха готовы сыграть с Ворсклой

fcrukh.com

Новина українською

Два основных игрока "Руха" вместе с командой готовятся к матчу 23-го тура УПЛ с "Ворсклой".

Так, хавбек Соломон-Отабор отсидел дисквалификацию за 4 желтых карточки и рвется в бой.

Также вернулся в общую группу защитник Виталий Роман. Оборонец получил повреждение в матче с "Ингульцом", когда столкнулся со своим партнером Марьяном Мысыком, но уже вернулся в общую группу и тренируется наравне с партнерами.

Напомним, что матч между львовским "Рухом" и полтавской "Ворсклой" состоится в субботу, 29 апреля, на "Арене Львов". Начало – в 15:00.

По теме
yellow-arrow
Монзуль рассудит Кривбасс и Александрию, на матче будет ВАР. Судейские назначения 23-го тура УПЛ
yellow-arrow
Исторический и уникальный. Таким стал трансфер Кастилло в Шахтер из ЛДУ Кито для эквадорского клуба
yellow-arrow
Вернидуб - о Шахтере: Это все для слабых - ныть, плакать, что так тяжело
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Вив Соломон-Отабор Виталий Роман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде