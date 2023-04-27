Два основных игрока Руха готовы сыграть с Ворсклой

Два основных игрока " Руха " вместе с командой готовятся к матчу 23-го тура УПЛ с "Ворсклой".

Так, хавбек Соломон-Отабор отсидел дисквалификацию за 4 желтых карточки и рвется в бой.

Также вернулся в общую группу защитник Виталий Роман. Оборонец получил повреждение в матче с "Ингульцом", когда столкнулся со своим партнером Марьяном Мысыком, но уже вернулся в общую группу и тренируется наравне с партнерами.

Напомним, что матч между львовским "Рухом" и полтавской "Ворсклой" состоится в субботу, 29 апреля, на "Арене Львов". Начало – в 15:00.