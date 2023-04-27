Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два основных игрока Руха готовы сыграть с Ворсклой
Соломон-Отабор отсидел дисквалификацию, Виталий Роман восстановился после травмы
fcrukh.com
Два основных игрока "
Так, хавбек Соломон-Отабор отсидел дисквалификацию за 4 желтых карточки и рвется в бой.
Также вернулся в общую группу защитник Виталий Роман. Оборонец получил повреждение в матче с "Ингульцом", когда столкнулся со своим партнером Марьяном Мысыком, но уже вернулся в общую группу и тренируется наравне с партнерами.
Напомним, что матч между львовским "Рухом" и полтавской "Ворсклой" состоится в субботу, 29 апреля, на "Арене Львов". Начало – в 15:00.
Популярное сейчас
- Президент Аль-Насра сожалеет о подписании контракта с Роналду
- Шовковский везет на матч с Металлистом 24 игрока. Бущан в заявке
- В Military Media Center назвали кол-во личного состава российской армии, которое сейчас находится в Украине
- Вацко: Когда Кабаев пришел в Динамо, на тренировках все просто кайфовали от его футбола
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО