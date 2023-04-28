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Топ-менеджер Динамо вмешивался в распределение мест для прессы на гостевом матче УПЛ

Премьер-лига
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В частности, давление на представителей СМИ допускал Резо Чохонелидзе

Топ-менеджер Динамо вмешивался в распределение мест для прессы на гостевом матче УПЛ

Фото - Динамоманія / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол уже сообщал о том, что матч 23-го тура УПЛ между "Металлистом" и "Динамо" вызвал ажиотаж среди зрителей. Как удалось узнать, организаторы матча и ответственные за стадион люди получили много звонков с "бронированием" мест на секторе ужгородского стадиона, который (сектор) во время запрета посещения арены зрителями служит местом для представителей клубов, СМИ, представителей УПЛ и УАФ, а также организаторов матча.

В распределение мест вмешивался даже вип-персонал киевского "Динамо". В частности, как видно из фотографии, сделанной фотокорреспондентом UA-Футбол, вице-президент "Динамо" Резо Чохонелидзе пытается давить на журналиста UA-Футбол, посетившего игру по аккредитации, выданной принимавшей матч стороной ("Металлист"). Также под давлением попали другие представители СМИ.

Топ-менеджер Динамо вмешивался в распределение мест для прессы на гостевом матче УПЛ - изображение 1

Информацию подтвердил и сам журналист UA-Футбол Игорь Семйон. По его словам, во время разговора директора стадиона с представителями СМИ повлиять на ситуацию пытался Резо Чохонелидзе. Он оказывал давление на представителей СМИ, отправляя тех на трибуны стадиона, где пребывание во время военного положения запрещено.

Добавим, что на стадионе также находились несовершеннолетние зрители.

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В статье: Резо Чохонелидзе Динамо (Киев)
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