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СМИ: КДК УАФ отклонил жалобу Кривбасса на поведение арбитра Шурмана после матча с Минаем
Якобы, заявление не было оформлено правильным образом
Фото: scdnipro1.com.ua
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отклонил жалобу "Кривбасса" на поведение арбитра Дениса Шурмана после матча "Минай" – "Кривбасс" (1:0).
Напомним, что тогда, по мнению представителей "Кривбасса", арбитр Шурман после матча отправил главного тренера гостей Юрия Вернидуба по всему известному направлению.
В то же время, в УАФ считают несоответствующими заявления "Кривбасса" требованиям дисциплинарных правил.
По информации источника, в заявлении "Кривбасса" не были указаны необходимые реквизиты адресата и отправителя жалобы.
В результате. КДК отказал криворожскому клубу в открытии производства по поведению Шурмана и предоставил пять дней на обжалование решения в Апелляционном комитете УАФ.
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