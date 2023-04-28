  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: КДК УАФ отклонил жалобу Кривбасса на поведение арбитра Шурмана после матча с Минаем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: КДК УАФ отклонил жалобу Кривбасса на поведение арбитра Шурмана после матча с Минаем

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Якобы, заявление не было оформлено правильным образом

СМИ: КДК УАФ отклонил жалобу Кривбасса на поведение арбитра Шурмана после матча с Минаем

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отклонил жалобу "Кривбасса" на поведение арбитра Дениса Шурмана после матча "Минай" – "Кривбасс" (1:0).

Напомним, что тогда, по мнению представителей "Кривбасса", арбитр Шурман после матча отправил главного тренера гостей Юрия Вернидуба по всему известному направлению.

Читайте такжеВернидуб получил красную карточку после финального свистка в матче Минай – Кривбасс

В то же время, в УАФ считают несоответствующими заявления "Кривбасса" требованиям дисциплинарных правил.

По информации источника, в заявлении "Кривбасса" не были указаны необходимые реквизиты адресата и отправителя жалобы.

В результате. КДК отказал криворожскому клубу в открытии производства по поведению Шурмана и предоставил пять дней на обжалование решения в Апелляционном комитете УАФ.

По теме
yellow-arrow
Красная сопернику - зеленый свет СаШо. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Динамо 1:3
yellow-arrow
Сидорчук: Нет настроения на празднование победы. Страшные новости не выходят из головы
yellow-arrow
Степаненко: В меня никто не верил, а когда подписал первый контракт, сказали – ну хоть будут оплачивать обучение в университете
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Денис Шурман УАФ
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде