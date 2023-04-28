СМИ: КДК УАФ отклонил жалобу Кривбасса на поведение арбитра Шурмана после матча с Минаем

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отклонил жалобу "Кривбасса" на поведение арбитра Дениса Шурмана после матча "Минай" – "Кривбасс" (1:0).

Напомним, что тогда, по мнению представителей "Кривбасса", арбитр Шурман после матча отправил главного тренера гостей Юрия Вернидуба по всему известному направлению.

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В то же время, в УАФ считают несоответствующими заявления "Кривбасса" требованиям дисциплинарных правил.

По информации источника, в заявлении "Кривбасса" не были указаны необходимые реквизиты адресата и отправителя жалобы.

В результате. КДК отказал криворожскому клубу в открытии производства по поведению Шурмана и предоставил пять дней на обжалование решения в Апелляционном комитете УАФ.