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Андриевский – о терактах россиян: Невозможно думать о чем-то другом, когда происходят такие преступления против человечества
Александр посвятил вчерашнюю победу киевлян Защитникам Украины
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский прокомментировал матч 23-го тура УПЛ против "Металлиста", который состоялся в тот же день, когда россияне обстреляли сразу несколько украинских городов.
“Сегодняшний день начался с ужасающих новостей. Десятки мирных украинцев так и не проснулись в своих кроватях из-за вражеских ракет, которые российские террористы в очередной раз направляют в спальные районы наших мирных городов. Невозможно думать о другом, когда в наше время совершаются такие преступления против человечества. Это геноцид – истребление жизней.
Я искренне верю в Героев Украины, которые очень скоро прогонят всю эту нечесть из нашей Родины. Сегодняшний матч мы играли с мыслями о погибших в ночном теракте. А эту победу посвящаем нашим защитникам-героям”, - написал Андриевский в Isntagram.
Утром 28 апреля россияне нанесли ракетные удары по Умани и Днепру. В обоих случаях были зафиксированы попадания в жилых секторах. Также оккупанты пытались атаковать Киев, но там сработала система ПВО.
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