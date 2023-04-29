Андриевский – о терактах россиян: Невозможно думать о чем-то другом, когда происходят такие преступления против человечества

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский прокомментировал матч 23-го тура УПЛ против "Металлиста", который состоялся в тот же день, когда россияне обстреляли сразу несколько украинских городов.

“Сегодняшний день начался с ужасающих новостей. Десятки мирных украинцев так и не проснулись в своих кроватях из-за вражеских ракет, которые российские террористы в очередной раз направляют в спальные районы наших мирных городов. Невозможно думать о другом, когда в наше время совершаются такие преступления против человечества. Это геноцид – истребление жизней.

Я искренне верю в Героев Украины, которые очень скоро прогонят всю эту нечесть из нашей Родины. Сегодняшний матч мы играли с мыслями о погибших в ночном теракте. А эту победу посвящаем нашим защитникам-героям”, - написал Андриевский в Isntagram.