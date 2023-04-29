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Андриевский – о терактах россиян: Невозможно думать о чем-то другом, когда происходят такие преступления против человечества

Премьер-лига
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Александр посвятил вчерашнюю победу киевлян Защитникам Украины

Андриевский – о терактах россиян: Невозможно думать о чем-то другом, когда происходят такие преступления против человечества

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский прокомментировал матч 23-го тура УПЛ против "Металлиста", который состоялся в тот же день, когда россияне обстреляли сразу несколько украинских городов.

“Сегодняшний день начался с ужасающих новостей. Десятки мирных украинцев так и не проснулись в своих кроватях из-за вражеских ракет, которые российские террористы в очередной раз направляют в спальные районы наших мирных городов. Невозможно думать о другом, когда в наше время совершаются такие преступления против человечества. Это геноцид – истребление жизней.

Я искренне верю в Героев Украины, которые очень скоро прогонят всю эту нечесть из нашей Родины. Сегодняшний матч мы играли с мыслями о погибших в ночном теракте. А эту победу посвящаем нашим защитникам-героям”, - написал Андриевский в Isntagram.

Утром 28 апреля россияне нанесли ракетные удары по Умани и Днепру. В обоих случаях были зафиксированы попадания в жилых секторах. Также оккупанты пытались атаковать Киев, но там сработала система ПВО.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский Металлист (Харьков)
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