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Довбик забил 20-й гол в нынешнем сезоне УПЛ. До рекорда Мхитаряна осталось еще немного

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди есть восемь матчей

Довбик забил 20-й гол в нынешнем сезоне УПЛ. До рекорда Мхитаряна осталось еще немного

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В рамках 23-го тура УПЛ "Ингулец" встречается с "Днепром-1". Счет в этой встрече был открыт на 58-й минуте – Артем Довбик забил с пенальти.

Для нападающего этот гол стал 20-м в текущем сезоне. В частности, в последних пяти матчах он забил восемь раз.

Довбик единолично возглавляет таблицу бомбардиров текущего чемпионата. На втором месте по количеству голов идут Виталий Буяльский из "Динамо" и Таулант Сефери из "Ворсклы" – у обоих по 11 мячей.

Рекордсменом чемпионата Украины по количеству голов за один сезон является Генрих Михтарян. В чемпионате 2012/2013 годов армянин отличился в чужих воротах 25 раз.

До конца текущего чемпионата у "Днепра-1" осталось еще восемь матчей.

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В статье: Генрих Мхитарян Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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дедушка (Сумы)
29.04.2023 в 16:30
Да ошибся , Генрих свои 25 забил за 29 игр,с пенальти всего 1.
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жажа_the_best (Харьков)
29.04.2023 в 15:55
Догоним и обгоним жалкого армянишку. Это я вам обещаю!
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дедушка (Сумы)
29.04.2023 в 16:17
Только Генрих свои 25 забил игр за 20,весной он уже за Дортмунд бегал если мне память не изменяет.
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