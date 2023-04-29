Довбик забил 20-й гол в нынешнем сезоне УПЛ. До рекорда Мхитаряна осталось еще немного

В рамках 23-го тура УПЛ "Ингулец" встречается с "Днепром-1". Счет в этой встрече был открыт на 58-й минуте – Артем Довбик забил с пенальти.

Для нападающего этот гол стал 20-м в текущем сезоне. В частности, в последних пяти матчах он забил восемь раз.

Довбик единолично возглавляет таблицу бомбардиров текущего чемпионата. На втором месте по количеству голов идут Виталий Буяльский из "Динамо" и Таулант Сефери из "Ворсклы" – у обоих по 11 мячей.

Рекордсменом чемпионата Украины по количеству голов за один сезон является Генрих Михтарян. В чемпионате 2012/2013 годов армянин отличился в чужих воротах 25 раз.

До конца текущего чемпионата у "Днепра-1" осталось еще восемь матчей.