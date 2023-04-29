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Кучер: Через отравление мы с опаской выпускали шесть-семь человек на поле

Премьер-лига
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Наставник днепрян о поединке с "Ингульцем"

Кучер: Через отравление мы с опаской выпускали шесть-семь человек на поле

СК "Дніпро 1" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер прокомментировал гостевую победу над "Ингульцем" в рамках 23-го тура УПЛ.

– Непростая для нас игра была, ведь у нас и сложная дорога была, и отравление было в команде – шесть-семь человек мы с опаской выпускали на поле. А по игре, мы контролировали ход матча, хотя было видно, что "Ингулец" играл с желанием и был хорошо на нас настроен. Соперник ждал где-то свой шанс, но в обороне мы хорошо сыграли, хотя и был момент во втором тайме, когда мы за ошибку могли поплатиться. Однако считаю, что счет по игре, а для нас самое главное, что есть результат – это три очка и теперь мы будем двигаться дальше.

– Какой эпизод матча был сегодня определяющим? Когда вы почувствовали, что ваша команда победу уже не упустит?

- Чувствовалось, что мы преобладаем над "Ингулецем" и просто нам нужно было время, чтобы забить гол. В первом тайме сказывались и погодные условия, и где-то ветер мешал, а после перерыва мы уже играли по ветру и дождь смочил поле, поэтому стало легче. У нас после этого пошла игра и последовали моменты. Могли больше забивать, но повторюсь, что 2:0 – результат хороший и для нас три очка – это главное.

- Перед командой стоит задача занять самое первое место, удовлетворит ли вас просто выход в еврокубки?

– Для нас чем выше, тем лучше, а как оно будет дальше? Мы играем от матча к матчу, готовимся к каждой встрече, хотим побеждать каждого соперника и будем отдавать все силы в игре. Какое место мы займем? На это уже посмотрим, когда закончим чемпионат.

- Следующий соперник у вас "Металлист". В этом матче недооценки соперника быть не может?

– Недооценки не будет, поскольку мы недавно и с "Рухом" играли, и со "Львовом" играли, и в этих матчах у нас были проблемы, хотя в итоге и был положительный результат. Команды, находящиеся в зоне вылета, отдают все силы. Так что никакой недооценки быть не может, тем более что мы уже наступили на эти грабли. Надо подходить серьезно к этой игре, готовиться к ней, ведь нам нужна победа.

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В статье: Александр Кучер Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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Источник:
СК "Днепр-1"

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