Капитан Днепра-1: Не каждый год боремся за первое-второе место, поэтому это приятное давление

Капитан СК "Днепр-1" Александр Сваток прокомментировал победу над "Ингульцем" в рамках 23-го тура УПЛ.

– Александр, поздравляем с непростой победой. Играть было очень непросто. Как прокомментируете матч?

– Действительно, поле тяжелое, погодные условия не просты – сильный ветер мешал, но главное. что мы одержали победу и набрали три очка.

– В первом тайме "Ингулец" плотно закрывался, а во втором уже пошли моменты. Что изменилось?

– Мы первый тайм играли против ветра, а во втором уже по ветру и немного легче стало. "Ингулец" всегда хорошо играет в обороне и опасно контратакует. Хорошо, что мы забили достаточно быстрый гол во втором тайме, и он повлиял на игру, поскольку теперь сопернику нужно было отыгрываться и они немного начали раскрываться.

– Тренеры "Ингульца" очень эмоционально восприняли назначение пенальти. Какова ваша точка зрения на данный момент?

– Я был далеко от эпизода. Фол был точно, но где именно – в штрафной или нет, мне сложно сказать. Уже потом посмотрим. Но, какая разница? Арбитр уже принял решение Судьи могут ошибаться и в одну, и в другую сторону. Это и есть футбол.

– Игорь Когут сегодня вышел в основе после того, как забил победный гол в прошлом матче и вот сегодня он снова отличился, при чем после вашей голевой передачи. Этот момент очень напомнил гол Робина Ван Перси в ворота испанцев на чемпионате мира 2014 года. Есть такое сравнение?

– Наверное, да, походило. Передача была на далекое расстояние, и Игорь головой опрокинул мяч через вратаря.

– Вы знали, что он будет бить в этом эпизоде?

– Что будет бить не знал, но он кричал, а я его увидел и отдал в том направлении в свободную зону.

– В первом круге вы сыграли с "Ингульцем" 2:2, а сегодня уже победили. Это значит, что команда научилась настраиваться на соперников, когда выступает в роли лидера?

– Трудно сказать. Бывают разные игры. Здесь, когда пойдет.

– Продолжается чемпионская гонка. Давит ли в психологическом плане на команду тот факт, что уже почти нет права на ошибку в оставшихся матчах?

– На самом деле это приятная психологическая нагрузка, когда ты настраиваешься на каждую игру и ты понимаешь, насколько много всего стоит на кону в каждом матче. Не каждый год "Днепр-1" борется за первое-второе место, поэтому это приятное давление. Так что будем настраиваться и на следующие игры.

– Что нужно, чтобы ровно пройти вот этот финальный чемпионский забег?

– Нужно забивать и не пропускать в каждом матче (улыбается).