Цитаишвили: Если я буду нужен Динамо, то они свяжутся со мной

Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за "Лех", высказался по поводу своего будущего.

– Георгий, поддерживаете ли вы сейчас связь с менеджментом "Динамо" относительно своего возвращения в клуб?

– Я пока ни с кем предметно не разговаривал. Думаю, что в этом нет особого смысла, ведь чемпионат Польши, как и чемпионат Украины, еще продолжается. Если я буду нужен "Динамо", то они свяжутся со мной во время трансферного окна.

– Можете ли вы продлить свое пребывание в "Лехе" на следующий сезон?

– Я не планирую здесь оставаться. У клуба нет никакой опции выкупа моего контракта или продления аренды. Знаю, что руководство "Леха" делало запрос в "Динамо" о возможности выкупа, но сторонам не удалось договориться. Видимо, не сошлись на условиях. То есть вопрос дальнейшего пребывания здесь не является актуальным.

– Есть ли к вам интерес со стороны других команд?

– Да, интерес есть. Я разговариваю, но пока рано что-то говорить. Больше конкретики будет, опять же, летом.

– Где вы сами видите себя в будущем?

– Я хочу играть в футбол. Выберу то предложение, которое будет соответствовать этому желанию. Я понимаю, что ни один тренер не гарантирует мне игровое время. Однако мне необходимо понимать, что на меня хотя бы рассчитывают. Вот на такой вариант я откликнусь, - рассказал Цитаишвили.

Отметим, что в текущем сезоне Цитаишвили провел за "Лех" 29 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Его арендное соглашение с польским клубом истекает 30 июня 2023 года. Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до конца сезона 2024/25.