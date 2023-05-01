Премьер-лига
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Довбик и много других - в УПЛ снова зажигают форварды. Влог Роберто Моралеса
Как дела у наших ТОП-легионеров
Футбольные выходные позади, стало быть, пришло время Роберто Моралесу делиться своими впечатлениями от увиденных матчей. В этот раз много внимания на Украинской Премьер-лиге, где фавориты одержали победы благодаря результативности своих нападающих. Конечно, известный комментатор не мог обойти стороной ТОП-чемпионаты, особенно матчи, где есть украинский интерес.
В этом выпуске
- 00:24 – Первый матч Шовковского – без проблем
- 01:27 – Форвардов Шахтера прорвало
- 01:58 – За какое место борется Заря?
- 02:39 – Довбык – главная звезда УПЛ
- 03:28 – Анонс следующего тура – трудный матч для Динамо
- 04:11 – Вспоминаем Виктора Коваленко
- 05:07 – Блок АПЛ: Крутой Де Дзерби, тяжелый график для Сити, Арсенал против Челси
- 07:58 – Франция: финал Кубка, травма Малиновского, Соболь и Игнатенко
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