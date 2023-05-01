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Довбик и много других - в УПЛ снова зажигают форварды. Влог Роберто Моралеса

Премьер-лига
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Как дела у наших ТОП-легионеров

Довбик и много других - в УПЛ снова зажигают форварды. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Футбольные выходные позади, стало быть, пришло время Роберто Моралесу делиться своими впечатлениями от увиденных матчей. В этот раз много внимания на Украинской Премьер-лиге, где фавориты одержали победы благодаря результативности своих нападающих. Конечно, известный комментатор не мог обойти стороной ТОП-чемпионаты, особенно матчи, где есть украинский интерес.

В этом выпуске

  • 00:24 – Первый матч Шовковского – без проблем
  • 01:27 – Форвардов Шахтера прорвало
  • 01:58 – За какое место борется Заря?
  • 02:39 – Довбык – главная звезда УПЛ
  • 03:28 – Анонс следующего тура – трудный матч для Динамо
  • 04:11 – Вспоминаем Виктора Коваленко
  • 05:07 – Блок АПЛ: Крутой Де Дзерби, тяжелый график для Сити, Арсенал против Челси
  • 07:58 – Франция: финал Кубка, травма Малиновского, Соболь и Игнатенко

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В статье: канал UA-Футбол
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