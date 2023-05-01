Довбик и много других - в УПЛ снова зажигают форварды. Влог Роберто Моралеса

Футбольные выходные позади, стало быть, пришло время Роберто Моралесу делиться своими впечатлениями от увиденных матчей. В этот раз много внимания на Украинской Премьер-лиге, где фавориты одержали победы благодаря результативности своих нападающих. Конечно, известный комментатор не мог обойти стороной ТОП-чемпионаты, особенно матчи, где есть украинский интерес.

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