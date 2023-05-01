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Леоненко: Для меня Довбик еще сырой. Куда ему ехать?

Премьер-лига
(4 голосов)

Эксперт знает лучше

Леоненко: Для меня Довбик еще сырой. Куда ему ехать?

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о перспективах нападающего "Днепра-1" Артема Довбика в Европе.

"Для меня Довбик еще сырой. Куда ему ехать? Я делаю выводы по моментам, если ты тут не можешь забить, в такой расслабленной обстановочке. А когда тебе сто тысяч будут орать, там еще больше будет волнение для него. Он еще сырой и многому его нужно учить.

А кто его учит – наверное никто, и вот это как раз грустно. Ему Селезнев когда-то подсказал как бить пенальти, классные учения, далеко пойдешь, Довбик! Хотя я ему желаю всего хорошего, но ему нужен учитель", – сказал Леоненко.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик в 31 матче за днепрян во всех турнирах забил 25 голов и отдал 5 ассистов.

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В статье: Виктор Леоненко Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Леоненко PROSPORT

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Комментарии (1)
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Smooth da Hustler (Львів)
01.05.2023 в 17:52
Ти зато добое протушкований
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