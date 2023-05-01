Леоненко: Для меня Довбик еще сырой. Куда ему ехать?

Экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о перспективах нападающего "Днепра-1" Артема Довбика в Европе.
"Для меня Довбик еще сырой. Куда ему ехать? Я делаю выводы по моментам, если ты тут не можешь забить, в такой расслабленной обстановочке. А когда тебе сто тысяч будут орать, там еще больше будет волнение для него. Он еще сырой и многому его нужно учить.
А кто его учит – наверное никто, и вот это как раз грустно. Ему Селезнев когда-то подсказал как бить пенальти, классные учения, далеко пойдешь, Довбик! Хотя я ему желаю всего хорошего, но ему нужен учитель", – сказал Леоненко.
Напомним, что в текущем сезоне Довбик в 31 матче за днепрян во всех турнирах забил 25 голов и отдал 5 ассистов.