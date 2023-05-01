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СМИ: Луческу был успешно прооперирован и после восстановления может завершить карьеру

Премьер-лига
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Тренер был успешно прооперирован в Киеве

СМИ: Луческу был успешно прооперирован и после восстановления может завершить карьеру

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сегодня, 1 мая, перенес операцию по поводу коксартроза на левом бедре.

Оперативное вмешательство состоялось в Киевском городском ортопедическом центре эндопротезирования, хирургии и реабилитации, и длилось около 40 минут. Оперировал румынского наставника известный украинский профессор Александр Косяков.

Как заявил хирург в комментарии румынским СМИ, операция прошла успешно. Впрочем, еще на несколько дней Луческу останется в больнице, после чего его ждет длительная реабилитация.

Отдельно стоит отметить, что румынская пресса пишет о том, что после восстановления тренер, которому уже 77 лет, может рассмотреть вопрос о завершении тренерской карьеры и выходе на пенсию.

Напомним, что в отсутствие Луческу исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" является Александр Шовковский.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Gazeta Sporturilor

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