СМИ: Луческу был успешно прооперирован и после восстановления может завершить карьеру

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу сегодня, 1 мая, перенес операцию по поводу коксартроза на левом бедре.

Оперативное вмешательство состоялось в Киевском городском ортопедическом центре эндопротезирования, хирургии и реабилитации, и длилось около 40 минут. Оперировал румынского наставника известный украинский профессор Александр Косяков.

Как заявил хирург в комментарии румынским СМИ, операция прошла успешно. Впрочем, еще на несколько дней Луческу останется в больнице, после чего его ждет длительная реабилитация.

Отдельно стоит отметить, что румынская пресса пишет о том, что после восстановления тренер, которому уже 77 лет, может рассмотреть вопрос о завершении тренерской карьеры и выходе на пенсию.

Напомним, что в отсутствие Луческу исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" является Александр Шовковский.