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Шандор рассудит Ворсклу и Динамо и другие назначения 24-го тура УПЛ
VAR будет на поединке "Ингулец" - "Кривбасс"
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 24-го тура УПЛ.
24-й ТУР
3 мая (среда)
"Шахтер" - "Минай". Минай. "Минай-Арена". 13:00. Арбитр - Балакин Н. А (Киевская обл.),
"Днепр-1" - "Металлист". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр - Козык Я.В. (Мукачево),
"Львов" - "Александрия". Львов. "СКИФ". 14:00. Арбитр - Козыряцкий М. С (Запорожье),
"Заря" - "Верес". Киев. стадион "Динамо" имени В. В Лобановского. 15:00. Арбитр - Копиевский В. В (Кропивницкий),
"Черноморец" - "Колос". Одесса. "Черноморец". 15:00. Арбитр - Блавацкий Р. А (Львов),
4 мая (четверг)
"Ингулец" - "Кривбасс". Петрово. "Ингулец". 13:00. Арбитр - Романюк А. М (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Шурман Д. Л (Киевская обл.),
"Металлист 1925" - "Рух". Ковалевка. "Колос".13:00. Арбитр - Романов В. М (Днепр),
"Ворскла" - "Динамо". Полтава. "Ворскла" им. А. Бутовского. 15:00. Арбитр - Шандор А. А (Львов).
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