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Шандор рассудит Ворсклу и Динамо и другие назначения 24-го тура УПЛ

Премьер-лига
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VAR будет на поединке "Ингулец" - "Кривбасс"

Шандор рассудит Ворсклу и Динамо и другие назначения 24-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 24-го тура УПЛ.

24-й ТУР

3 мая (среда)

"Шахтер" - "Минай". Минай. "Минай-Арена". 13:00. Арбитр - Балакин Н. А (Киевская обл.),

"Днепр-1" - "Металлист". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр - Козык Я.В. (Мукачево),

"Львов" - "Александрия". Львов. "СКИФ". 14:00. Арбитр - Козыряцкий М. С (Запорожье),

"Заря" - "Верес". Киев. стадион "Динамо" имени В. В Лобановского. 15:00. Арбитр - Копиевский В. В (Кропивницкий),

"Черноморец" - "Колос". Одесса. "Черноморец". 15:00. Арбитр - Блавацкий Р. А (Львов),

4 мая (четверг)

"Ингулец" - "Кривбасс". Петрово. "Ингулец". 13:00. Арбитр - Романюк А. М (Ивано-Франковск), Арбитр VAR - Шурман Д. Л (Киевская обл.),

"Металлист 1925" - "Рух". Ковалевка. "Колос".13:00. Арбитр - Романов В. М (Днепр),

"Ворскла" - "Динамо". Полтава. "Ворскла" им. А. Бутовского. 15:00. Арбитр - Шандор А. А (Львов).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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