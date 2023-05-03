Металлист 1925 - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Львовский "Рух" пока не может найти себя после смены тренера. Да, коллектив Пономарева на характере вырвал ничью против "Ворсклы" в прошедшем туре, однако и к игре, и к результатам команды остаются вопросы. Ибо 14-е место в таблице - далеко не то, что фанаты команды ожидали увидеть.

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У "Металлиста 1925" дела ныне куда лучше. Команда Эдмара и Голодюка стабильно берет очки против борцов за выживание, что позволяет им держаться на комфортном расстоянии от опасной зоны. Да, побеждают харьковчане нечасто, однако и обыграть далеко не так просто.

Смотрите матч 24-го тура УПЛ в четверг, четвертого мая. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".