  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Рух", украинская Премьер-лига, 4-е апреля 2023

Металлист 1925 - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Львовский "Рух" пока не может найти себя после смены тренера. Да, коллектив Пономарева на характере вырвал ничью против "Ворсклы" в прошедшем туре, однако и к игре, и к результатам команды остаются вопросы. Ибо 14-е место в таблице - далеко не то, что фанаты команды ожидали увидеть.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

У "Металлиста 1925" дела ныне куда лучше. Команда Эдмара и Голодюка стабильно берет очки против борцов за выживание, что позволяет им держаться на комфортном расстоянии от опасной зоны. Да, побеждают харьковчане нечасто, однако и обыграть далеко не так просто.

Смотрите матч 24-го тура УПЛ в четверг, четвертого мая. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Рух" на UA-Футбол>>

По теме
yellow-arrow
Пресс-служба Миная: Минай вырывает ничью в матче против лидера чемпионата. ФОТО
yellow-arrow
Шаран рассказал, почему в матче с Шахтером все-таки не сыграл арендованный у горняков Булеза
yellow-arrow
Чорноморець - Колос 3:0. Одесити претендуватимуть на приз глядацьких симпатій
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде