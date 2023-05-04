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Йовичевич: Траоре пропустил год. Еще минимум год ему нужен, чтобы набрать форму

Премьер-лига
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Лассина забивает в двух матчах подряд

Йовичевич: Траоре пропустил год. Еще минимум год ему нужен, чтобы набрать форму

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич высказался о форме форварда Лассины Траоре, который забил по голу в двух последних матчах УПЛ.

"Я бы сказал, что Траоре набирает форму. Он нам очень нужен в этих последних шести финалах, которые остались. Его эффективность является ключевой, но есть конкуренция с Сиканом и Келси, которые не дадут ему думать, что Лассина тут один форвард. Но Траоре пропустил год, и нельзя ожидать, что ты нажал кнопку и все вернулось.

Еще минимум год нужно набирать ту форму. Для него и для команды очень важны эти голы", – сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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