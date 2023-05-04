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Йовичевич: Траоре пропустил год. Еще минимум год ему нужен, чтобы набрать форму
Лассина забивает в двух матчах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Я бы сказал, что Траоре набирает форму. Он нам очень нужен в этих последних шести финалах, которые остались. Его эффективность является ключевой, но есть конкуренция с Сиканом и Келси, которые не дадут ему думать, что Лассина тут один форвард. Но Траоре пропустил год, и нельзя ожидать, что ты нажал кнопку и все вернулось.
Еще минимум год нужно набирать ту форму. Для него и для команды очень важны эти голы", – сказал Йовичевич.
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