Йовичевич: Траоре пропустил год. Еще минимум год ему нужен, чтобы набрать форму

Главный тренер " Шахтера " Игор Йовичевич высказался о форме форварда Лассины Траоре, который забил по голу в двух последних матчах УПЛ.

"Я бы сказал, что Траоре набирает форму. Он нам очень нужен в этих последних шести финалах, которые остались. Его эффективность является ключевой, но есть конкуренция с Сиканом и Келси, которые не дадут ему думать, что Лассина тут один форвард. Но Траоре пропустил год, и нельзя ожидать, что ты нажал кнопку и все вернулось.

Еще минимум год нужно набирать ту форму. Для него и для команды очень важны эти голы", – сказал Йовичевич.