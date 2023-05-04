Потому что нужно ремонтировать автобус. Поворознюк подтвердил, что Ингулец примет Шахтер у Львове

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк подтвердил информацию о том, что петровский клуб сыграет свой домашний матч УПЛ против "Шахтера" во Львове, а не на домашней арене в Петрово.

Александр Григорьевич пояснил позицию клуба по этому вопросу.

"Во-первых, это действительно будет так. Только я не понимаю – я еще никакого письма не давал, а об этом знает уже вся Украина. Да, действительно будет так, потому что я так решил. Я – человек, финансирующий клуб. Считаю так – так и будет. А если кому-то уже очень интересно, то есть на это субъективные причины.

Хочу даже объяснить это, я не боюсь. У нас есть 2 автобуса, в одном из которых проблемы с "коробкой". Эту "коробку" можно сделать только во Львове. Надо поехать, оставить минимум на неделю автобус. Вот мы сами и попросили "Шахтер", чтобы мы приехали на "Рух", оставили автобус, пожили там неделю.

Его отремонтируют – и мы спокойно поедем домой. Не отремонтируют – поедем поездом. Это такое решение. А то получается, чтобы найти в чем-то свою подоплеку.

В чем разница? "Днепр-1" к нам звонил и просил приехать в Ужгород. Будь у меня там это во Львове, то мы бы с "Днепром-1" так договорились, если бы он пошел бы нам на встречу. "Шахтер" попросили мы.

Чего вы не говорите, как "Днепр-1" выиграл у нас? Тогда значит, нам середнячкам нет разницы куда ехать. Мы поедем туда – нас прибьют. Приехали домой – нас прибили. Что же вы не говорите, как Иванов судил? Есть ошибка, а есть пристрастность. Когда нет последовательности – это пристрастность. Почему не поставили пенальти в ворота "Днепра-1", а поставили в наши?

Чего не говорите о другом? Ищете где-то, но убегаете от основной проблемы. Почему вчера гол не засчитали "Минаю"? А вы бегаете, ищете там что-нибудь. Я – человек, финансирующий клуб. Как сочту нужным – так и будет.

Возьмите на уровне УПЛ и УАФ примите решение, что табу – что договоренностей не может быть, никаких Львова, Киева, Ужгорода. Решения нет – значит, у двух президентов есть вариант договориться. Тем более что инициатива была от меня. Я так просил, мне так выгодно.

Вы говорили о "Динамо", что Поворознюк договорился с Суркисом о результате. Мы приехали в Киев, хлопнули их и уехали. Думаю, что все вопросы закроются тогда, когда мы приедем во Львов, тряснем "Шахтер" и поедем в Петрово

Не могу понять, за что вы переживаете? Или вы хотите поучаствовать в финансировании футбольного клуба "Ингулец"? Ну тогда звоните и будем решать вопрос", – сказал Поворознюк.