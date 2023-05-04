Ворскла - Динамо 1:2. Шовковский идет без осечек

Несмотря на нестабильность в этом сезоне и общий фон вокруг "Ворсклы" и "Динамо", их очный матч по праву мог считаться центральным в рамках 24-го тура УПЛ. Обе команды обладают неплохим кадровым подбором, имеют свои амбиции, а в последних турах еще и набрали неплохую форму. В апреле полтавчане и киевляне не проигрывали, что для обеих сторон - вполне неплохо.

Для Александра Шовковского сегодняшний матч стал вторым во главе "Динамо". И если победа против "Металлиста" считалась обязательной программой, то против "Ворсклы" взять три бала было бы куда сложнее. СаШо решил ничего не выдумывать с составом, оставив тот набор игроков, который неделю назад обыграл "Металлист", а перед этим сыграл вничью с "Шахтером". Набор запасных игроков также не удивил, разве что за исключением юного Алексея Гусева. Как вы правильно поняли, Алексея Олеговича Гусева. У "Ворсклы" также состав получился предсказуемым. На правый фланг обороны вернулся бразилец Родригес, в то время как пару в центре защиты составили фулбеки Пердута и Кравец. Такое вот нововведение Скрипника, которое неплохо работало против "Металлиста". На остальных позициях выбор у коуча небольшой, а потому схему и сочетание мы смогли верно прочесть еще в анонсе.

Первый тайм оставил приятное впечатление. Обе стороны играли не идеально, однако была неплохая скорость и желание забить гол. Неудивительно, что точными ударами команды обменялись уже в первой половине тайма. Началось все с дальнего выноса кипера полтавчан Исенко на чужую половину. Там за мяч зацепился Степанюк, скинул на Кане, который после вернул круглого Руслану - форвард из пределов штрафной точно пробил мимо Нещерета. "Динамо" быстро пришло в себя, вернув на табло паритет. Полтавчане обрезались в центре поля, гости перехватили мяч, Буяльский отдал на Ваната, а тот красивым ударом издали застал врасплох Исенко. 1:1.

И до, и после забитого гола "Динамо" у "Ворсклы" были свои моменты, дабы увеличивать собственное количество точных ударов. Вначале отметить стоит классный удар в дальнюю девятку от Сефери, с которым в прыжке справился Нещерет. Отличный сейф кипера "Динамо". Уже в середине тайма "зелено-белые" организовали выпад правым флангом, Степанюк нашел в штрафной Кане, который не переиграл в ближнем бою Нещерета. Ну а в конце тайма Пердута классно прострелил справа, Олейник скинул пяткой, но Скляр не смог занести мяч в практически пустой угол. "Динамо" же запомнилось несколькими неплохими подходами к воротам Исенко, а также выстрелом издали от Кабаева, с которым справился кипер хозяев. Хороший тайм, в котором полтавчане выглядели немного опаснее.

Однако факт того, что кто-то выглядел опаснее не значит ничего. "Динамо" классно ворвалось в игру после перерыва, сумев наказать соперника за первую же ошибку. Сидорчук отличным пасом нашел на правом фланге Тымчика, тот выдал прострел в штрафную, которую максимально неудачно отбил Исенко. Кравец пытался подстраховать кипера, но было слишком поздно - Бенито уже успел отправить сферу по назначению. 2:1 в пользу гостей. После того как "Динамо" получило преимущество в счете игра сильно замедлилась. Гостям не было смысла особо надрываться, в то время как полтавчан стал подводить собственный запас сил. "Ворскла" располагает достаточно короткой скамейкой запасных, дабы дважды в неделю выдавать интенсивные матчи. Вот и получилось, что после классной первой половины силы у "зелено-белых" закончились.

Помочь "Ворскле" могла воздушная тревога, которая в Полтаве прозвучала на 81-й минуте матча. Незапланированные полчаса отдыха должны были помочь полтавчанам перевести дух. Однако выжать что-то стоящее хозяева так и не смогли. Да, играли активно, однако кроме этого ничего и не было. "Динамо" побеждает 2:1, сумев удержать ничью до перерыва, а после выдав неплохой стартовый отрезок, забив решающий гол. "Ворсклу" же можно похвалить за первые 45 минут, было вполне достойно. Будь у них чуть подлиннее скамейка запасных...

VBET-лига. 24-й тур

4 мая, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

Ворскла - Динамо 1:2

Голы: Руслан Степанюк 13 - Владислав Ванат 24, Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 48

Ворскла: Павел Исенко, Игорь Пердута, Денис Олейник (Рикардо Лопес 79), Руслан Степанюк, Таулян Сулейманов, Евгений Павлюк, Василий Кравец, Андрей Бацула, Артем Челядин, Ибрахим Кане, Фелипе Родригес (Александр Скляр 38)

Динамо: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Назар Волошин 81), Владислав Ванат (Эрик Рамирес 71), Александр Андриевский, Александр Тымчик, Максим Дячук, Виталий Буяльский (Антон Царенко 81), Александр Сирота, Олабиран Блессинг Муива (Бенито)

Предупреждения: Артем Челядин 26 - Владислав Ванат 8, Максим Дячук 79