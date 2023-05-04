Ковалец: Ингульцу нужно усиление. Даже Челси, покупая на полмиллиарда, еще хочет усиливать состав

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал ничью своей команды в матче 24-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:0) .

"Игроки обеих команд хотели победить, у нас был удар в перекладину. Смоляков тоже хорошо пробил, но удачно сыграл вратарь. Если не учитывать удаление, то результат по игре, мы его принимаем. После удаления инициатива немного, наверное, была у "Кривбасса".

Что касается Казака и Ситало, то мы надеемся, что они сыграют в матчах, которые ждут нас впереди. Надеюсь, что помогут нашей команде побеждать и добывать зачетные очки.

Думаю, что в ближайших трех матчах мы можем взять 7 очков и будем на это настраиваться. Матчи будут с интересными соперниками ("Рух", "Шахтер" и "Заря" – прим.).

Что касается усиления, то оно нам нужно, как и любой другой команде. Даже "Челси", покупая на полмиллиарда, еще хочет усиливать состав. Хорошие игроки нам не помешают.

Проблемы с реализацией? Работаем над этим на каждой тренировке. Но пока не выходит. Надеемся, что в матчах, которые нас ждут впереди, мы забьем свои мячи", – сказал Ковалец.