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На следующий день после операции Луческу был на клубной базе
Румын провел теоретические занятия с командой
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не планирует уходить на пенсию после операции на левом бедре из-за коксартроза. Об этом сообщает журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале "Бомбардир".
Согласно его информации, на следующий день после хирургического вмешательства румын уже был на клубной базе и проводил теоретические занятия с командой.
Напомним, что в отсутствие 77-летнего Луческу исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" является Александр Шовковский. Под его руководством "бело-синих" одержали победу над "Металлистом" (3:1) и "Ворсклой" (2:1).
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