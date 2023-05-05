На следующий день после операции Луческу был на клубной базе

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не планирует уходить на пенсию после операции на левом бедре из-за коксартроза. Об этом сообщает журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале "Бомбардир".

Согласно его информации, на следующий день после хирургического вмешательства румын уже был на клубной базе и проводил теоретические занятия с командой.

Напомним, что в отсутствие 77-летнего Луческу исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" является Александр Шовковский. Под его руководством "бело-синих" одержали победу над "Металлистом" (3:1) и "Ворсклой" (2:1).