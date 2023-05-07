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Чистая победа при скандальном судействе. Черноморец – Днепр-1 1:2

Премьер-лига
(2 голосов)
Чистая победа при скандальном судействе. Черноморец – Днепр-1 1:2

scdnipro1.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 25-го тура УПЛ "Днепр-1" приехал в Одессу в гости к "Черноморцу". Приехал в качества бойца за чемпионство. Приехал после разгрома «Металлиста» в прошлом туре. То есть, по всем предматчевым раскладам приехал в качестве фаворита противостояние.

VBET-лига. 25-й тур

7 мая, Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" (Одесса) – СК "Днепр-1" (Днепр) 1:2

Голы: Алефиренко (54) – Назаренко (57), Довбик (82)

Предупреждения: Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Авагимян - Гуцуляк

Незабитый пенальти: Довбик (66, вратарь)

"Черноморец": Паст, Путря (Войтиховский, 88) , Брагару, Салюк, Васильев, Ермаков, Кузык (Штогрин, 88), Авагимян (Брагару, 82), Бадибанга, Демченко, Алефиренко

"Днепр-1": "Днепр-1": Рыбак, Назаренко (Пасич, 86), Сарапий, Сваток, Адамюк (Хайнер, 86), Бланко, Бабенко, Рубчинский (Когут, 75), Пихаленок (Подлепенец, 86), Гуцуляк, Довбик

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
07.05.2023 в 15:15
Если бы ГРИ во время сделал замены была бы ничья --выпустил замену на 88 минуте --КЛОУН----Днепр скажите спасибо ГРИ он всё сделал для вашей победы
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0
-2
Alex-696 (Немирів)
07.05.2023 в 15:09
Тепер в УПЛ дві команди тягнуть судді.
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0
-1
balamyt (Boston)
07.05.2023 в 15:18
Днепр. Выиграл. По игре Чисто..а пенальти било лишним
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0
-1
Romerik (YNWA)
07.05.2023 в 15:08
Довбик, чортяка, ледь зарплати не позбавив кума Краснікова. Не можна так розхитувати сімейні взаємовідносини свого боса
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+1
0

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