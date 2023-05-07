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Чистая победа при скандальном судействе. Черноморец – Днепр-1 1:2
scdnipro1.com.ua
В рамках 25-го тура УПЛ "Днепр-1" приехал в Одессу в гости к "Черноморцу". Приехал в качества бойца за чемпионство. Приехал после разгрома «Металлиста» в прошлом туре. То есть, по всем предматчевым раскладам приехал в качестве фаворита противостояние.
VBET-лига. 25-й тур
7 мая, Одесса, стадион "Черноморец"
"Черноморец" (Одесса) – СК "Днепр-1" (Днепр) 1:2
Голы: Алефиренко (54) – Назаренко (57), Довбик (82)
Предупреждения: Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Авагимян - Гуцуляк
Незабитый пенальти: Довбик (66, вратарь)
"Черноморец": Паст, Путря (Войтиховский, 88) , Брагару, Салюк, Васильев, Ермаков, Кузык (Штогрин, 88), Авагимян (Брагару, 82), Бадибанга, Демченко, Алефиренко
"Днепр-1": "Днепр-1": Рыбак, Назаренко (Пасич, 86), Сарапий, Сваток, Адамюк (Хайнер, 86), Бланко, Бабенко, Рубчинский (Когут, 75), Пихаленок (Подлепенец, 86), Гуцуляк, Довбик
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