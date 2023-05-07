Чистая победа при скандальном судействе. Черноморец – Днепр-1 1:2

В рамках 25-го тура УПЛ "Днепр-1" приехал в Одессу в гости к "Черноморцу". Приехал в качества бойца за чемпионство. Приехал после разгрома «Металлиста» в прошлом туре. То есть, по всем предматчевым раскладам приехал в качестве фаворита противостояние.

VBET-лига. 25-й тур

7 мая, Одесса, стадион "Черноморец"

"Черноморец" (Одесса) – СК "Днепр-1" (Днепр) 1:2

Голы: Алефиренко (54) – Назаренко (57), Довбик (82)

Предупреждения: Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Авагимян - Гуцуляк

Незабитый пенальти: Довбик (66, вратарь)

"Черноморец": Паст, Путря (Войтиховский, 88) , Брагару, Салюк, Васильев, Ермаков, Кузык (Штогрин, 88), Авагимян (Брагару, 82), Бадибанга, Демченко, Алефиренко

"Днепр-1": "Днепр-1": Рыбак, Назаренко (Пасич, 86), Сарапий, Сваток, Адамюк (Хайнер, 86), Бланко, Бабенко, Рубчинский (Когут, 75), Пихаленок (Подлепенец, 86), Гуцуляк, Довбик