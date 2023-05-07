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Алефиренко забил восьмой гол в девяти матчах за Черноморец. На этот раз поймал голкипера на ошибке
Нападающий поражает своей результативностью
Фото: Instagram
В рамках 25-го тура УПЛ "Черноморец" играет против "Днепра-1". Счет в матче открыл нападающий одесситов Даниэль Алефиренко.
Он воспользовался ошибкой голкипера и смог перекинуть Рыбака из-за пределов штрафной.
Для Алефиренко этот гол стал восьмым в девяти матчах за “Черноморец”. Нападающий выступает в составе "моряков" с января этого года на правах аренды из "Зари".
Также практически сразу днепряне отквитали один гол усилиями связки Довбик-Назаренко.
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