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Алефиренко забил восьмой гол в девяти матчах за Черноморец. На этот раз поймал голкипера на ошибке

Премьер-лига
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Нападающий поражает своей результативностью

Алефиренко забил восьмой гол в девяти матчах за Черноморец. На этот раз поймал голкипера на ошибке

Фото: Instagram

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В рамках 25-го тура УПЛ "Черноморец" играет против "Днепра-1". Счет в матче открыл нападающий одесситов Даниэль Алефиренко.

Он воспользовался ошибкой голкипера и смог перекинуть Рыбака из-за пределов штрафной.

Для Алефиренко этот гол стал восьмым в девяти матчах за “Черноморец”. Нападающий выступает в составе "моряков" с января этого года на правах аренды из "Зари".

Также практически сразу днепряне отквитали один гол усилиями связки Довбик-Назаренко.

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В статье: Черноморец (Одесса) Артем Довбик СК Днепр-1 Александр Назаренко Данил Алефиренко
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