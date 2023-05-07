Алефиренко забил восьмой гол в девяти матчах за Черноморец. На этот раз поймал голкипера на ошибке

В рамках 25-го тура УПЛ "Черноморец" играет против "Днепра-1". Счет в матче открыл нападающий одесситов Даниэль Алефиренко.

Он воспользовался ошибкой голкипера и смог перекинуть Рыбака из-за пределов штрафной.

Для Алефиренко этот гол стал восьмым в девяти матчах за “Черноморец”. Нападающий выступает в составе "моряков" с января этого года на правах аренды из "Зари".

Также практически сразу днепряне отквитали один гол усилиями связки Довбик-Назаренко.