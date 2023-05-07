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Траоре травмировался в матче против Александрии. Он был заменен еще в первом тайме
Только-только начал забивать
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре не смог доиграть матч против "Александрии". Он травмировался в первом тайме.
Форварда на 24-й минуте заменил его конкурент Кевин Келси. Траоре покинул поле в сопровождении медиков, однако сделал это самостоятельно, без носилок.
Пока не известен характер травмы форварда.
В этом сезоне на счету Траоре пять голов и четыре ассиста в 20 матчах. В частности, в последних двух поединках подряд он оформил два взятия ворот.
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Комментарии (1)
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fanatSD (донецк)
07.05.2023 в 16:20
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