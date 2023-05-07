  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Траоре травмировался в матче против Александрии. Он был заменен еще в первом тайме
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Траоре травмировался в матче против Александрии. Он был заменен еще в первом тайме

Премьер-лига
(1 голосов)

Только-только начал забивать

Траоре травмировался в матче против Александрии. Он был заменен еще в первом тайме

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре не смог доиграть матч против "Александрии". Он травмировался в первом тайме.

Форварда на 24-й минуте заменил его конкурент Кевин Келси. Траоре покинул поле в сопровождении медиков, однако сделал это самостоятельно, без носилок.

Пока не известен характер травмы форварда.

В этом сезоне на счету Траоре пять голов и четыре ассиста в 20 матчах. В частности, в последних двух поединках подряд он оформил два взятия ворот.

По теме
yellow-arrow
Александрия - Шахтер 1:1. Интрига закручивается
yellow-arrow
Металлист - ФК Львов 1:0. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Тренер Металлиста – о матче против Львова: Была очень тяжелая игра, поэтому и не было хорошего футбола
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fanatSD (донецк)
07.05.2023 в 16:20
с таким тренером как Йовичевич и от месси с холандом толку не будет.на поле стадо необучаемых баранов.пижоны способные только молоть языками.от их "игры"уже тошнит..палкина и срну всё устраивает???был уже каштру который всё просрал.выводы делать не научились?красиво только на словах.некоторые "звёзды"шахтёра собрались за рубеж???грош вам цена
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде