Заря - Металлист 1925: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Это будет последний матч текущего тура УПЛ. "Днепр-1" и "Динамо" - команды, идущие выше и ниже луганчан - в своих играх текущего тура победили. Для подопечных Патрика ван Леувена важно также выиграть у "Металлиста 1925", чтобы сохранить статус-кво. "Металлист 1925" девятый, но еще не закрыл вопрос в борьбе за выживание: харьковчане имеют преимущество над зоной стыковых игр в три очка.

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Чемпионат Украины. 25-й тур

8 мая. Начало в 17:00

"Заря" - "Металлист 1925"

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