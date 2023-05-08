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Заря - Металлист 1925: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ
ФК "Металіст 1925" / Автор невідомий
Это будет последний матч текущего тура УПЛ. "Днепр-1" и "Динамо" - команды, идущие выше и ниже луганчан - в своих играх текущего тура победили. Для подопечных Патрика ван Леувена важно также выиграть у "Металлиста 1925", чтобы сохранить статус-кво. "Металлист 1925" девятый, но еще не закрыл вопрос в борьбе за выживание: харьковчане имеют преимущество над зоной стыковых игр в три очка.
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Чемпионат Украины. 25-й тур
8 мая. Начало в 17:00
"Заря" - "Металлист 1925"
Трансляция - Youtube-канал Football Hub
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