Дубинчак: Второй тайм мы играли по ветру, а при таких условиях играть намного легче

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал выездную победу над "Кривбассом" (1:0) в рамках 25-го тура УПЛ.

— Всем ли довольны по итогам матча? Что получилось, а что — нет?

— В первую очередь, нам нужна была победа. Мы оказались в такой ситуации, что нам надо лишь побеждать. В данном случае можно сказать, что игра забывается, а результат остается. Поэтому получили три очка и движемся дальше.

— Со стороны показалось, что второй тайм дался команде лучше. Какие установки тренерского штаба были в перерыве и насколько удалось воплотить их на поле?

— Во-первых, второй тайм мы играли по ветру, а при таких условиях играть намного легче. Тренерский штаб попросил добавить агрессии впереди, мы добавили, и у нас начали появляться моменты. Забили гол, могли увеличивать преимущество, но хорошо, что довели игру до победы.

— Победный гол записал в свой актив центральный защитник Денис Попов. Что это была за комбинация? Александр Шовковский отметил, что она наигранная...

— Да, действительно, наигрывали это на тренировках. На самом деле, очень рад за Дениса, что он забил мяч. Ему это было очень важно. Он не играл три последних матча, так же как и я, и этот гол наверняка придаст ему уверенности. Надеюсь, он будет и в дальнейшем забивать победные мячи.

— А если говорить о тебе, ты получил эту уверенность?

— Чувствую себя хорошо, надеюсь, что смогу помочь команде в следующих матчах.

— В первом матче "Динамо" победило "Кривбасс" — 3:1. Разбирали ли тот поединок, готовясь к этой игре?

— Нет, не разбирали. Смотрели их недавние поединки — с "Черноморцем", "Ингульцом" и "Александрией". Этого было достаточно, чтобы изучить соперника.

— У команды было три подряд выездных матча. Насколько это тяжело? Существенно ли меняется подготовка к играм?

— Нет, подготовка не меняется. Более того, как показывает статистика, на выезде мы выступаем лучше, чем дома. Почему-то дома одерживаем меньше побед, чем в гостях.

— Удается ли поддерживать связь с Мирчей Луческу? Привыкли уже к Александру Шовковскому в качестве исполняющего обязанности главного тренера?

— Александр Владимирович был в штабе, еще когда Мистер руководил непосредственно тренировочным процессом, поэтому, конечно, привыкли и понимаем, что он требует от нас. Мистер постоянно на связи с командой и подсказывает, что и как делать.