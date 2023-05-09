Снова Довбик, Герреро и двое от Динамо. Символическая сборная 25-го тура УПЛ

Завершился очередной тур УПЛ. На сей раз 25-й. Трое из четверки лидеров смогли взять максимум, в то время как донецкий "Шахтер" оступился в игре против пятой "Александрии". И это лишь сильнее закрутило интригу в борьбе за золото. На другом конце таблицы также все интересно - впервые с октября победил "Металлист", впервые с марта - "Рух", впервые с разницей в более чем один гол - "Минай". И каждый из вышеперечисленных улучшил свое положение.

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UA-Футбол традиционно собрал сборную лучших игроков по итогам выходных. На этот раз будем играть по схеме 3-4-3 с достаточно атакующим набором игроков.

Вратарь - Руслан Нещерет, "Динамо"

У кипера киевлян было достаточно работы до перерыва и чуть меньше после. И там, и там он не подвел. На счету Руслана много сейвов, некоторые из которых, как после ударов Микитишина и Лунева под перекладину, получились весьма эффектными.

Правый центральный защитник - Денис Попов, "Динамо"

Не убегаем далеко от "Динамо". Попов, вероятнее всего, даже не вышел бы в игре против "Кривбасса", однако дисквалификация Дячука заставила Шовковского вернуть в основу чемпиона мира. И он не подвел. Попов в очередной раз продемонстрировал свои лучшие качестве, выиграв немало дуэлей у своих ворот и забив победный гол.

Центральный защитник - Арсений Батагов, "Заря"

За атакующими игроками луганчан немного теряется прогресс защитников. А Батагов весной прибавил, как никто другой. У своих ворот экс-опорник стал действовать спокойнее и мудрее, при этом никуда не делись его шикарные передачи и рывки с мячом. Против "Металлиста 1925", к примеру, во многом именно Арсений создал третий гол, рванув далеко за пределы центрального круга и отдав пас на Булецу.

Левый центральный защитник - Андрей Булеза, "Минай"

Арендованный у "Шахтера" фулбек не играл против "горняков" в прошлом туре, однако вернулся к "Ворскле" и был максимально полезен. Булеза принес много пользы у чужих ворот своей активностью и рывками, а его навес перед финальным свистком еще и стал голевым. К слову, это его первое голевое действие в рамках УПЛ.

Правый вингбек - Вив Соломон-Отабор, "Рух"

На флангах мы будем использовать достаточно атакующих игроков, одним из которых станет Соломон-Отабор. "Рух" в 25-м туре провел свой лучший поединок за два месяца, а одной из причин такого прогресса стал именно Отабор. Вингер львовян зажигал на правом фланге, забил первый гол, а также отдал ассист во время второго взятия ворот.

Центральный полузащитник - Дмитрий Крыськив, "Шахтер"

"Горняки" на протяжении всей игры против "Александрии" нависали над воротами соперника, однако минимальная осмысленность пришла именно во втором тайме. Крыськив здорово активизировал игру, нанес три опаснейших удара, один из которых привел к голу - именно после его попадания в штангу отличился Келси.

Центральный полузащитник - Егор Твердохлиб, "Минай"

Против "Ворсклы" коллектив Шарана создал примерно столько же моментов, сколько за прошедшие несколько туров. Одним из героев в составе закарпатцев стал Твердохлиб. Помимо двух упущенных моментов, полузащитник принял участие в первом забитом голе, отдав формальный ассист, а также забил сам уже под занавес игры.

Левый вингбек - Александр Назаренко, "Днепр-1"

Некогда юное дарование днепрян давно проиграл конкуренцию Гуцуляку справа в атаке, однако Кучер нашел для вингера новое применение. Уже не впервые Назаренко выходит на левом крыле обороны, где приносит немало пользы. Как минимум в атаке. Именно Александр своим точным ударом помог днепрянам быстро сравнять счет в тяжелейшей игре против "Черноморца".

Правый вингер - Эдуардо Герреро, "Заря"

Формально, на этом месте мог оказаться и Русин, однако легионер луганчан провел более активный матч, потому и оказался в нашей сборной тура. Герреро провел активные 60 минут, имел несколько моментов, в одном из которых отличился четвертым для себя голом, при этом не забывая играть на команду, выводя товарищей на ударные позиции.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

Даже не в лучшем для себя матче Довбик делает для команды результат. Матч против "Черноморца" стал для коллектива Кучера одним из сложнейших в сезоне, однако Артем сумел вытащить команду. Он принял участие в обоих забитых, отдав голевую на Назаренко, а также точно пробив головой после углового. А не забитые пенальти... Такие пенальти лучше и не забивать.

Левый вингер - Юрий Климчук, "Рух"

Из-за не самых лучших результатов львовян многие упускают из виду геройские подвиги Климчука, однако в матче 25-го тура он зажег на полную мощность. Юрий принял участие во всех трех голах в матче, создав первый (после его прострела Билык отбил мяч на ногу Отабору), а также забив дважды самостоятельно.

Главный тренер - Владимир Шаран, "Минай"

Мы долго выбирали между Шараном и Кучером, однако решили сделать свой выбор в пользу андердога. Работа Шарана многими недооценена, однако на западе страны Владимир Богданович создал очень приятный коллектив, имея под рукой короткую скамейку. Матч против "Ворсклы" - доказательство нашего тезиса. "Минай" сыграл как команда, создал немало моментов и по делу обыграл статусного, пускай и немного потрепанного травмами, соперника.