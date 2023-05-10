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Четверо игроков Металлиста 1925 вернулись к тренировкам с командой
Лазарет харьковчан пустеет
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Пресс-служба "Металлиста 1925" предоставила информацию о кадровой ситуации в команде. В матче 25-го тура УПЛ против "Зари" (0:3) харьковчанам по различным причинам не могли помочь сразу 6 футболистов.
Четверо из них уже готовы вернуться в общую группу и будут готовиться к выездному матчу против "Вереса". А именно Бека Вачиберадзе, Максим Жичиков, Олег Мозиль и Владислав Дмитренко.
Константин Бычек и Дмитрий Капинус продолжают восстановливаться после травм. Вратарь Денис Сидоренко, который получил мышечное повреждение в игре с "Зарей", пропустит как минимум три недели.
Напомним, в ближайшем матче "Металлист 1925" сыграет против "Вереса" в 26-м туре УПЛ. Игра пройдет в Ровно в воскресенье, 14 мая.
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