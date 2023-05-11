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Кучер о конфликте с Ротанем: Не понимаю, при чем здесь наша скамейка, такого не должно быть
Тренер "Днепра-1" сохраняет оптимизм по поводу чемпионской гонки
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал матч его команды против "Александрии", завершившийся ничьей 1:1.
- Мы сегодня хотели победить, но это футбол, счет такой, какой есть. Неудовлетворительный для нас. Считаю, что игра была неплохой, играли хорошо, были моменты забить больше голов. Где-то немного недорабатывали на стандартах, пропустили со стандарта гол, хотя делали на этом акцент при подготовке. На том, что "Александрия" сильна при стандартах и при контратаках. В конце концов после одного из этих элементов и пропустили гол.
- Что случилось в первом тайме во время конфликтной ситуации?
- Поставили одиннадцатиметровый и тренер соперника начал злиться, нервничать, стравливать людей. Я не буду это комментировать, такого не должно быть. Есть судья – он и решает. Я не понимаю, при чем здесь наша скамья запасных и тренерская скамейка.
- Как психологически команда готова к борьбе за самые высокие цели на последнем отрезке сезона?
- Сегодня после игры ребята немного расстроены, потому что хотели победить. Но, думаю, все будет хорошо. Завтра встретимся, поговорим, игроки восстановятся. Будем готовиться к следующему матчу. Еще пять матчей до окончания чемпионата. Надо выходить на поле и играть, что нам еще делать?
Заметим, что по итогам матча "Днепр-1" упустил возможность догнать "Шахтер" - разница между командами составляет два балла. В понедельник, 15 мая команда Кучера сыграет с "Минаем".
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