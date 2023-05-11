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Назаренко: На мой взгляд, это 100% пенальти. И судья в перерыве мне это же сказал

Премьер-лига
(1 голосов)

В Днепре-1 считают, что пенальти был чистым

Назаренко: На мой взгляд, это 100% пенальти. И судья в перерыве мне это же сказал

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Александр Назаренко оценил прокомментировал матч УПЛ против "Александрии" (1:1).

Именно после фола на Назаренко судья матча судья матча Ярослав Козык назначил спорный пенальти в ворота гостей.

"На мой взгляд, это 100% пенальти, потому что соперник схватил за плечо. И судья в перерыве мне это же сказал, поэтому 100% пенальти. Мог ли я устоять? Возможно, но я прыгал и пытался дотянуться до мяча, а соперник меня завалил. Я почувствовал, как на меня положили руку, потянули вниз и я упал.

Рефери это увидел и поставил пенальти. "Александрия" – хорошая команда, и "Шахтер" у них тоже не сумел выиграть. Жаль, что потеряли два очка, но впереди еще есть матчи", – сказал Назаренко.

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Прocтo Тoлик (Одесса)
11.05.2023 в 17:15
"На мой взгляд, я 100% гомосексуалист, потому что соперник не хватал меня за плечо. И судья в перерыве мне это же сказал, поэтому 100% пенальти, ведь Жэка порешал всё. Мог ли я устоять от соблазна симуляции? Возможно, но Жэка Красников всем уже проплатил, неудобно как-то не симулировать, не мог подсести свою пердянскую шайку лейку. Жаль, что потеряли совесть, но впереди еще есть матчи, будем также беспределить", – сказал Назаренко.
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