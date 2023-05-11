Назаренко: На мой взгляд, это 100% пенальти. И судья в перерыве мне это же сказал

Хавбек "Днепра-1" Александр Назаренко оценил прокомментировал матч УПЛ против "Александрии" (1:1) .

Именно после фола на Назаренко судья матча судья матча Ярослав Козык назначил спорный пенальти в ворота гостей.

"На мой взгляд, это 100% пенальти, потому что соперник схватил за плечо. И судья в перерыве мне это же сказал, поэтому 100% пенальти. Мог ли я устоять? Возможно, но я прыгал и пытался дотянуться до мяча, а соперник меня завалил. Я почувствовал, как на меня положили руку, потянули вниз и я упал.

Рефери это увидел и поставил пенальти. "Александрия" – хорошая команда, и "Шахтер" у них тоже не сумел выиграть. Жаль, что потеряли два очка, но впереди еще есть матчи", – сказал Назаренко.