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"100 процентов симуляция". Назаренко показал синяк на плече после матча с Александрией - ФОТО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Матч Днепр-1 - Александрия ознаменовался очередным судейским скандалом

"100 процентов симуляция". Назаренко показал синяк на плече после матча с Александрией - ФОТО

instagram.com/aleksandr___nazarenko__29

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Александр Назаренко утверждает, что с его стороны не было симуляции в матче 1-го тура УПЛ против "Александрии" (1:1), и что пенальти в ворота горожан был назначен верно.

В подтверждение своих слов после матча он показал синяк на плече, за которое его якобы зацепил защитник соперника.

"100 процентов симуляция", - написал Назаренко.

Интересно, что через некоторое время футболист удалил этот пост в Инстаграм.

"100 процентов симуляция". Назаренко показал синяк на плече после матча с Александрией - ФОТО - изображение 1
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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Комментарии (4)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.05.2023 в 19:31
Це і є ліве плече, фото у дзеркалі. Невже не зрозуміло? Тату ж на правому у нього.
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0
0
Vaddos (Александрия)
11.05.2023 в 19:08
Якщо футболіст виправдовується, значить він розуміє що симулював. А видалив цей пост мабуть після перегляду відео, де чітко видно що Скорко клав руку на плече лівої руки, а синяк на плечі правої руки. Такі речі явно не прикрашають футболіста. Сказав би чесно, я порушення намалював, а те що суддя повівся, то всі питання до нього. А так виглядає двічі брехуном.
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+1
-1
megrivan (Курячі Лози)
11.05.2023 в 19:18
Дійсно, показує праве плече, хоча Скоркр нібито схопив його за ліве...
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+1
-1
Vaddos (Александрия)
11.05.2023 в 19:20
А це взагалі фото його руки? А де ж тоді наколка?
+2
0

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