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"100 процентов симуляция". Назаренко показал синяк на плече после матча с Александрией - ФОТО
Матч Днепр-1 - Александрия ознаменовался очередным судейским скандалом
instagram.com/aleksandr___nazarenko__29
Защитник "Днепра-1" Александр Назаренко утверждает, что с его стороны не было симуляции в
В подтверждение своих слов после матча он показал синяк на плече, за которое его якобы зацепил защитник соперника.
"100 процентов симуляция", - написал Назаренко.
Интересно, что через некоторое время футболист удалил этот пост в Инстаграм.
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Источник:Instagram
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Комментарии (4)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.05.2023 в 19:31
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Vaddos (Александрия)
11.05.2023 в 19:08
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megrivan (Курячі Лози)
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Vaddos (Александрия)
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