"100 процентов симуляция". Назаренко показал синяк на плече после матча с Александрией - ФОТО

Защитник "Днепра-1" Александр Назаренко утверждает, что с его стороны не было симуляции в матче 1-го тура УПЛ против "Александрии" (1:1) , и что пенальти в ворота горожан был назначен верно.

В подтверждение своих слов после матча он показал синяк на плече, за которое его якобы зацепил защитник соперника.

"100 процентов симуляция", - написал Назаренко.

Интересно, что через некоторое время футболист удалил этот пост в Инстаграм.