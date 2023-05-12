Хавбек Руха: Максимально готовимся к противостоянию с Кривбассом

Полузащитник "Руха" Марьян Мысык поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Кривбассом" в рамках 26-го тура УПЛ.

"Конечно, после такой победы над "Ингульцом" (3:0) есть положительные эмоции на целую неделю. Мы показали хорошую игру и получили положительный результат.

Впереди нас ждет тяжелый переезд в Кривой Рог, максимально готовимся к противостоянию с "Кривбассом", чтобы на 120 процентов выходить, играть и добывать важные очки. Мне нравится игра наших будущих соперников, они действуют агрессивно на футбольном поле, навязывают много борьбы.

Нам надо проявить свой характер и показать все, что мы умеем", - цитирует Мысыка официальный сайт "Руха".