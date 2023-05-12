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Хавбек Руха: Максимально готовимся к противостоянию с Кривбассом

Премьер-лига
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Игра 26-го тура УПЛ состоится в воскресенье

Хавбек Руха: Максимально готовимся к противостоянию с Кривбассом

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Марьян Мысык поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Кривбассом" в рамках 26-го тура УПЛ.

"Конечно, после такой победы над "Ингульцом" (3:0) есть положительные эмоции на целую неделю. Мы показали хорошую игру и получили положительный результат.

Впереди нас ждет тяжелый переезд в Кривой Рог, максимально готовимся к противостоянию с "Кривбассом", чтобы на 120 процентов выходить, играть и добывать важные очки. Мне нравится игра наших будущих соперников, они действуют агрессивно на футбольном поле, навязывают много борьбы.

Нам надо проявить свой характер и показать все, что мы умеем", - цитирует Мысыка официальный сайт "Руха".

Напомним, матч "Кривбасс" - "Рух" состоится в воскресенье, 14 мая и начнется в 15:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Марьян Мысык
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Источник:
fcrukh.com

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.05.2023 в 09:55
Хавбек Кривбасу: Максимально готуємося до протистояння з Кривбасом (c) как всегда, на высоте!
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