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Хавбек Руха: Максимально готовимся к противостоянию с Кривбассом
Игра 26-го тура УПЛ состоится в воскресенье
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Марьян Мысык поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Кривбассом" в рамках 26-го тура УПЛ.
"Конечно, после такой победы над "Ингульцом" (3:0) есть положительные эмоции на целую неделю. Мы показали хорошую игру и получили положительный результат.
Впереди нас ждет тяжелый переезд в Кривой Рог, максимально готовимся к противостоянию с "Кривбассом", чтобы на 120 процентов выходить, играть и добывать важные очки. Мне нравится игра наших будущих соперников, они действуют агрессивно на футбольном поле, навязывают много борьбы.
Нам надо проявить свой характер и показать все, что мы умеем", - цитирует Мысыка официальный сайт "Руха".
Напомним, матч "Кривбасс" - "Рух" состоится в воскресенье, 14 мая и начнется в 15:00.
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