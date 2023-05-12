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Кузнецов: В Динамо только Ванат хочет играть. Остальные игроки — серая масса
Специалист не может понять причин такого кризиса Динамо
Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер
Экс-защитник "
"В чем причина кризиса киевлян? Я абсолютно не могу понять причины. До войны команда играла на уровне с хорошими клубами, а сейчас не могут обыграть "Ингулец". Хотя игроки те же, не считая ухода Забарного и Цыганкова. Луческу опытный тренер, поэтому не думаю, что причина неудач кроется в нем. Возможно, с игроков мало требуют или жалеют их, не знаю.
Слышу постоянные жалобы, что "Динамо" много ездит на автобусе. Какие переезды? Вы раз в неделю играете. Чтобы знать причину слабых результатов, нужно быть в команде, а я смотрю матчи по телевизору. Пока это ужас.
В осенний период неплохо выглядел Буяльский. Сейчас могу отметить только Ваната. Видно, что парень хочет играть и у него есть искра в глазах. Остальные игроки "Динамо" — серая масса, даже выделить некого. Если на таком слабом уровне "Динамо" допускает много ошибок, то я боюсь представить, что будет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. В данный момент "Динамо" не дотягивает до еврокубков.
Мне кажется, сейчас любой тренер не сможет это сделать. Я не представляю, что нужно делать в этой ситуации", - сказал Кузнецов.
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