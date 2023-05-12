  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кузнецов: В Динамо только Ванат хочет играть. Остальные игроки — серая масса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кузнецов: В Динамо только Ванат хочет играть. Остальные игроки — серая масса

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист не может понять причин такого кризиса Динамо

Кузнецов: В Динамо только Ванат хочет играть. Остальные игроки — серая масса

Фото: УАФ / Автор - Владимир Раснер

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Киев Олег Кузнецов поделился своим мнением о неудачах киевской команды в нынешнем сезоне.

"В чем причина кризиса киевлян? Я абсолютно не могу понять причины. До войны команда играла на уровне с хорошими клубами, а сейчас не могут обыграть "Ингулец". Хотя игроки те же, не считая ухода Забарного и Цыганкова. Луческу опытный тренер, поэтому не думаю, что причина неудач кроется в нем. Возможно, с игроков мало требуют или жалеют их, не знаю.

Слышу постоянные жалобы, что "Динамо" много ездит на автобусе. Какие переезды? Вы раз в неделю играете. Чтобы знать причину слабых результатов, нужно быть в команде, а я смотрю матчи по телевизору. Пока это ужас.

В осенний период неплохо выглядел Буяльский. Сейчас могу отметить только Ваната. Видно, что парень хочет играть и у него есть искра в глазах. Остальные игроки "Динамо" — серая масса, даже выделить некого. Если на таком слабом уровне "Динамо" допускает много ошибок, то я боюсь представить, что будет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. В данный момент "Динамо" не дотягивает до еврокубков.

Мне кажется, сейчас любой тренер не сможет это сделать. Я не представляю, что нужно делать в этой ситуации", - сказал Кузнецов.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс – Рух. Анонс и прогноз на матч УПЛ 14.05.2023
yellow-arrow
Исполнительный директор Александрии: Пеглоу позволил себе распускать руки и толкать Ротаня. Что это вообще такое?
yellow-arrow
Динамо - Черноморец: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Кузнецов Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gayami (Киев)
12.05.2023 в 19:20
"Серая масса" - это расизм, нужно говорить "Темно-белая"
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде