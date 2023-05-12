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Днепр-1 в следующем сезоне вернется на Днепр-Арену

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

А еврокубковые матчи будет проводить в Польше

Днепр-1 в следующем сезоне вернется на Днепр-Арену

Фото: Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" со следующего сезона вернется на домашний стадион.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, своих соперников по УПЛ команда будет принимать на родной "Днепр Арене".

Кроме того, команда сменит также еврокубковую прописку и переедет в Польшу.

Напомним, что в текущем сезоне "Днепр-1" домашние матчи чемпионата проводит в Ужгороде на стадионе "Авангард", а еврокубковые поединки днепряне проводили в Словакии на "Кошицкой футбольной арене".

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В статье: Днепр-Арена СК Днепр-1 Игорь Бурбас
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.05.2023 в 20:45
Дай Боже хлопцям повернутись. Гарна арена.
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