Днепр-1 в следующем сезоне вернется на Днепр-Арену

" Днепр-1 " со следующего сезона вернется на домашний стадион.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, своих соперников по УПЛ команда будет принимать на родной "Днепр Арене".

Кроме того, команда сменит также еврокубковую прописку и переедет в Польшу.

Напомним, что в текущем сезоне "Днепр-1" домашние матчи чемпионата проводит в Ужгороде на стадионе "Авангард", а еврокубковые поединки днепряне проводили в Словакии на "Кошицкой футбольной арене".