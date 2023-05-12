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Днепр-1 в следующем сезоне вернется на Днепр-Арену
А еврокубковые матчи будет проводить в Польше
Фото: Днепр-1
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, своих соперников по УПЛ команда будет принимать на родной "Днепр Арене".
Кроме того, команда сменит также еврокубковую прописку и переедет в Польшу.
Напомним, что в текущем сезоне "Днепр-1" домашние матчи чемпионата проводит в Ужгороде на стадионе "Авангард", а еврокубковые поединки днепряне проводили в Словакии на "Кошицкой футбольной арене".
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Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.05.2023 в 20:45
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