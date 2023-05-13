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Накрыло волной. Фоторепортаж с матча Динамо – Черноморец
Киевляне проигрывают на своем поле команде из нижней половины таблицы
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Уже во второй раз в 2023-м "Динамо" проигрывает дома команде из нижней части таблицы, пропуская два гола в первом тайме. В марте это был "Ингулец", а два месяца спустя киевляне в родных стенах уступили "Черноморцу". Разница в том, что на этот раз "динамовцам" с 0:2 удалось отыграться, однако одесситы не сникли и забили третий.
На стадионе имени Валерия Лобановского "Динамо" проигрывает в годовщину со дня смерти Валерия Васильевича. Как это было – смотрите в фоторепортаже нашей корреспондентки Алины Ерофеевой.
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