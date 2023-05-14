Премьер-лига
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Игрок Металлиста оформил автогол в свои ворота на 26-й секунде матча против Зари
Поединок для харьковчан начался неудачно
Фото: ФК Металіст
В рамках 26-го тура УПЛ "Металлист" в Ужгороде принимает "Зарю". Счет в этом матче был открыт уже на первой минуте матча.
На 26 секунде встречи защитник харьковчан Александр Мизюк срезал мяч в свои ворота.
Это его дебютный автогол в УПЛ. Также это первый автогол "Металлиста" в этом сезоне.
На седьмой минуте "Заря" удвоила счет благодаря взятию ворот Герреро. Третий гол на 21-й минуте оформил Шахов.
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