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Игрок Металлиста оформил автогол в свои ворота на 26-й секунде матча против Зари

Премьер-лига
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Поединок для харьковчан начался неудачно

Игрок Металлиста оформил автогол в свои ворота на 26-й секунде матча против Зари

Фото: ФК Металіст

Новина українською

В рамках 26-го тура УПЛ "Металлист" в Ужгороде принимает "Зарю". Счет в этом матче был открыт уже на первой минуте матча.

На 26 секунде встречи защитник харьковчан Александр Мизюк срезал мяч в свои ворота.

Это его дебютный автогол в УПЛ. Также это первый автогол "Металлиста" в этом сезоне.

На седьмой минуте "Заря" удвоила счет благодаря взятию ворот Герреро. Третий гол на 21-й минуте оформил Шахов.

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В статье: Заря (Луганск) Металлист (Харьков) Александр Мизюк
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