Игрок Металлиста оформил автогол в свои ворота на 26-й секунде матча против Зари

В рамках 26-го тура УПЛ "Металлист" в Ужгороде принимает "Зарю". Счет в этом матче был открыт уже на первой минуте матча.

На 26 секунде встречи защитник харьковчан Александр Мизюк срезал мяч в свои ворота.

Это его дебютный автогол в УПЛ. Также это первый автогол "Металлиста" в этом сезоне.

На седьмой минуте "Заря" удвоила счет благодаря взятию ворот Герреро. Третий гол на 21-й минуте оформил Шахов.