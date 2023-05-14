Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес - Металлист 1925 1:0. Обзор матча и видео голов
Минимальная победа подопечных Вирта
Фото: УПЛ
В рамках 26-го тура чемпионата Украины ровенский "Верес" минимально обыграл харьковский "Металлист 1925". Победу команде Юрия Вирта принес гол Геннадия Пасича – полузащитник поразил ворота гостей на 59-й минуте встречи. После этого тура у команд равное количество очков – по 27. Однако ровенский коллектив занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, а подопечные Эдмара – 12-е.
VBET лига. 26-й тур
14 мая. Ровно. Стадион "Авангард"
Гол: Пасич 59
Популярное сейчас
- Львов не поднимется выше стыковых, Кривбасс не теряет еврокубковую надежду. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Под Бахмутом ВСУ ликвидировали двух российских полковников
- Искусство тайминга: Барселону покидает ее последняя играющая легенда
- Нападающего Динамо дисквалифицирован на три матча за сексистские высказывания в сторону Монзуль – источник
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
Новости по теме
- 13:40 Украинские VAR будет на матче Кривбасс – Рух: известны арбитры на 26-й тур УПЛ
- 20:14 Украинские Днепр-1 и Динамо сыграют в одно время. Матч Заря- Шахтер состоится позже. УПЛ утвердила время начала матчей 28-го тура
- 15:32 Украинские Четверо игроков Металлиста 1925 вернулись к тренировкам с командой