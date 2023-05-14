Верес - Металлист 1925 1:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 26-го тура чемпионата Украины ровенский "Верес" минимально обыграл харьковский "Металлист 1925". Победу команде Юрия Вирта принес гол Геннадия Пасича – полузащитник поразил ворота гостей на 59-й минуте встречи. После этого тура у команд равное количество очков – по 27. Однако ровенский коллектив занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, а подопечные Эдмара – 12-е.

VBET лига. 26-й тур

14 мая. Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" - "Металлист 1925" 1:0

Гол: Пасич 59