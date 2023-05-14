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Вирт: У Металлиста 1925 не было никаких шансов

Премьер-лига
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Наставник ровенской команды о домашней победе

Вирт: У Металлиста 1925 не было никаких шансов

НК "Верес" / Автор невідомий

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Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу над харьковским "Металлистом 1925" в рамках 26-го тура УПЛ.

"Понимали, что сегодня будет очень боевая игра. Настоящее сражение. Говорили об этом футболистам. Команда это тоже понимала. Мои ассистенты после предматчевой разминки сказали, что все футболисты максимально сконцентрированы и сосредоточены на игре.

В перерыве договорились еще больше прибавить темпа, быстрее работать с мячом и пытаться забить. Сумели отличиться красивым голом, разыграли скорую комбинацию. Наконец-то поднял свой КПД Геннадий Пасич.

Конечно, и удаление повлияло на ход поединка. Дальше мы полностью контролировали ход игры. Могли еще забить. У соперника не было никаких шансов. Если бы лучше работали с мячом и принимали правильные решения – должны доводить свои атаки до логического завершения и забивать больше. Над этим нужно работать.

Поздравляю всех действительно искренних болельщиков команды с этой победой. Настроение сейчас хорошее. Президент поздравил с победой. Уже на пятый день играем против "Шахтера". Поэтому радоваться некогда. Завтра ребята отдохнут и начнём готовиться к следующей игре.

Есть видение, как будем играть против "Шахтера", анализировать состояние здоровья футболистов. Потому что Дмитрий Клец играет на уколах. Ему тяжело. Валерий Кучеров – набирает форму. Как и Денис Балан. Станислав Шарай должен был играть, но не смог. Даже на уколах. Николай Квасный также до сих пор травмирован. Пока решения о составе и тактике на этот поединок нет", - рассказал наставник "Вереса".

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
НК "Верес"

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