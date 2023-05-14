Эдмар: Осталось четыре поединка, мы не опускаем руки, 100%

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского "Металлиста 1925" Эдмар прокомментировал поражение своей команды от ровенского "Вереса" в рамках 26-го тура УПЛ.

- Мы знали, что это очень принципиальный поединок, потому что находимся в такой ситуации, что нельзя было проигрывать в этом матче. Мы понимали, что этот матч точно так важен для соперников, потому что у них точно такая ситуация. Так сложилась игра, мы действовали неплохо, после гола мы пошли в атаку, получили красную карточку. И в итоге так сложилось, что мы сегодня, к сожалению, проиграли.

- Вы сказали, что понимали, что это такой матч, в котором нельзя проигрывать, но проиграли. Как быть дальше?

- Дальше будем пытаться только через работу исправлять ситуацию. В каждом матче, который у нас остается, будем отдавать всех себя. Осталось четыре поединка, мы не опускаем руки, сто процентов. В плохих ситуациях мы узнаем, на кого можно рассчитывать. А когда все хорошо – это легко, все довольны. Сейчас должны собраться, стать друг за друга – только так можно вернуться к победам.

- Сегодняшний результат, вероятно, расстроил тренеров, футболистов. Удастся ли подойти к следующему матчу подойти в правильном психологическом состоянии, тем более что там дерби?

- Конечно. Мы знаем, что нам нужно. Повторюсь, мы не будем опускать руки. Со следующей тренировки будем работать с футболистами во всех компонентах. Мы также будем изучать свои тренерские ошибки, где мы могли ошибиться. Мы ведь все ошибаемся. Главное не опускать рук, никогда не сдаваться – это однозначно.