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Верес первым в Украине установит VAR на своем стадионе

Премьер-лига
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УАФ уже дала добро

Верес первым в Украине установит VAR на своем стадионе

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" планирует установить систему VAR на домашнем стадионе. Об этом сообщил ведущий программы "Профутбол Digital" Владимир Зверов.

"Верес" спросил УАФ, могут ли они сделать специальную комнату и установить ВАР у себя на стадионе. Это может быть вообще первая в украинском футболе история. Экономически это достаточно выгодно.

Заказ одной машины ВАР – 120 тысяч гривен. Насколько я знаю, "Верес" уже получил добро от УАФ делать это", – сказал Зверов.

Напомним, после 26-ти туров "Верес" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. От зоны вылета ровенчан отделяет 1 пункт.

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В статье: Владимир Зверов Верес (Ровно)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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