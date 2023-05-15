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Верес первым в Украине установит VAR на своем стадионе
УАФ уже дала добро
Фото: НК Верес
"Верес" планирует установить систему VAR на домашнем стадионе. Об этом сообщил ведущий программы "Профутбол Digital" Владимир Зверов.
"Верес" спросил УАФ, могут ли они сделать специальную комнату и установить ВАР у себя на стадионе. Это может быть вообще первая в украинском футболе история. Экономически это достаточно выгодно.
Заказ одной машины ВАР – 120 тысяч гривен. Насколько я знаю, "Верес" уже получил добро от УАФ делать это", – сказал Зверов.
Напомним, после 26-ти туров "Верес" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. От зоны вылета ровенчан отделяет 1 пункт.
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