Верес первым в Украине установит VAR на своем стадионе

"Верес" планирует установить систему VAR на домашнем стадионе. Об этом сообщил ведущий программы "Профутбол Digital" Владимир Зверов.

"Верес" спросил УАФ, могут ли они сделать специальную комнату и установить ВАР у себя на стадионе. Это может быть вообще первая в украинском футболе история. Экономически это достаточно выгодно.

Заказ одной машины ВАР – 120 тысяч гривен. Насколько я знаю, "Верес" уже получил добро от УАФ делать это", – сказал Зверов.