Снова пять. Фоторепортаж с матча Металлист - Заря

Третий раз за последний месяц "Металлист" пропускает пять голов за один матч УПЛ. В середине апреля харьковчане расписали безумную ничью 5:5 с "Вересом", в начале мая без шансов уступили "Днепру-1" 0:5, а теперь с аналогичным счетом проиграли "Заре". Проект Александра Ярославского все ближе не к возвращению в еврокубки, а к возвращению в ПФЛ. Шансы на сохранение места в дивизионе еще не утрачены, однако последние результаты наталкивают на мысли, что вероятность вылета крайне высока.

Наш фотокор Александр Приходько посетил в воскресенье стадион "Авангард" в Ужгороде и через свои фотоработы показывает эмоции игроков в матче.

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