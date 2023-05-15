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Снова пять. Фоторепортаж с матча Металлист - Заря

Премьер-лига
(1 голосов)

"Металлист" стремительно идет на вылет

Снова пять. Фоторепортаж с матча Металлист - Заря

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий раз за последний месяц "Металлист" пропускает пять голов за один матч УПЛ. В середине апреля харьковчане расписали безумную ничью 5:5 с "Вересом", в начале мая без шансов уступили "Днепру-1" 0:5, а теперь с аналогичным счетом проиграли "Заре". Проект Александра Ярославского все ближе не к возвращению в еврокубки, а к возвращению в ПФЛ. Шансы на сохранение места в дивизионе еще не утрачены, однако последние результаты наталкивают на мысли, что вероятность вылета крайне высока.

Наш фотокор Александр Приходько посетил в воскресенье стадион "Авангард" в Ужгороде и через свои фотоработы показывает эмоции игроков в матче.

Фотогалерея

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В статье: Заря (Луганск) фото Металлист (Харьков)
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