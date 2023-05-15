Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дитятьев: Во Львове происходит много непонятных вещей
Защитник рассказал об уходе из львовского клуба
Фото: ФК Львів
Украинский защитник Алексей Дитятьев прокомментировал досрочный разрыв контракта со "Львовом" и рассказал, что происходит во львовском клубе.
– Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию.
– На какой срок у вас был рассчитан контракт?
– По-моему, еще на год. Но я приходил с условием, что команда сохранит прописку в УПЛ. Так что я сомневаюсь, что соглашение действовало бы после вылета. Когда я приходил, то мы даже не допускали варианта, что команда вылетит. Но вышло, как вышло.
– Почему вы расторгли контракт посреди, а не в конце сезона, ведь осталось всего четыре тура?
– Это уже вопрос к руководству. В клубе происходит много непонятных вещей.
– Что именно?
– Мне тяжело обсуждать то, что происходит в кабинетах и как-то анализировать это. Слухи ходят разные и ничего нового я вам не скажу. Я не знаю, будет ли существовать ФК "Львов" после того, как команда не выполнила задачу по сохранению прописки в УПЛ. Это нужно спрашивать у владельца.
– Клуб с вами полностью рассчитался?
– Если я расторг контракт, значит, да. Все нормально, - рассказал Дитятьев в комментарии FanDay.
В текущем сезоне 34-летний защитник провел 9 матчей за "Львов", результативными действиями не отличался.
Популярное сейчас
- Над Брянской областью был ликвидирован старший борттехник российского вертолета Ми-8
- Стало известно, на какой срок Почеттино подпишет контракт с Челси
- Президент Украины сообщил, в какую страну он сегодня совершит следующий визит в рамках поездки по Европе
- Стал известен второй клуб, который поднимется в следующем сезоне из Первой лиги в УПЛ
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО