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Дитятьев: Во Львове происходит много непонятных вещей

Премьер-лига
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Защитник рассказал об уходе из львовского клуба

Дитятьев: Во Львове происходит много непонятных вещей

Фото: ФК Львів

Новина українською

Украинский защитник Алексей Дитятьев прокомментировал досрочный разрыв контракта со "Львовом" и рассказал, что происходит во львовском клубе.

– Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию.

– На какой срок у вас был рассчитан контракт?

– По-моему, еще на год. Но я приходил с условием, что команда сохранит прописку в УПЛ. Так что я сомневаюсь, что соглашение действовало бы после вылета. Когда я приходил, то мы даже не допускали варианта, что команда вылетит. Но вышло, как вышло.

– Почему вы расторгли контракт посреди, а не в конце сезона, ведь осталось всего четыре тура?

– Это уже вопрос к руководству. В клубе происходит много непонятных вещей.

– Что именно?

– Мне тяжело обсуждать то, что происходит в кабинетах и как-то анализировать это. Слухи ходят разные и ничего нового я вам не скажу. Я не знаю, будет ли существовать ФК "Львов" после того, как команда не выполнила задачу по сохранению прописки в УПЛ. Это нужно спрашивать у владельца.

– Клуб с вами полностью рассчитался?

– Если я расторг контракт, значит, да. Все нормально, - рассказал Дитятьев в комментарии FanDay.

В текущем сезоне 34-летний защитник провел 9 матчей за "Львов", результативными действиями не отличался.

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В статье: ФК Львов Алексей Дитятьев
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Источник:
FanDay

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