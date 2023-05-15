Шаран: Игра с Днепром-1 понравилась, ведь было напряжение до последней минуты

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал поражение в матче 26-го тура УПЛ от "Днепра-1" (0:1).

– Я очень благодарен игрокам за бой, который они выдали на поле, дали сопернику. В плане реализации плана на игру и самоотдачи, в плане защитных действий претензий к команде нет.

У "Днепра-1" был едва ли не единственный эпизод, когда Довбик встретился с мячом в нашей вратарской площадке. Ну, один или два эпизода такие были. И нас наказали. Это мастерство. Пихаленок отдал передачу. Мы на теории говорили ребятам, что у них есть эти три игрока очень высокого уровня: Довбик, Пихаленок и Гуцуляк, который сегодня не играл.

В раздевалке ребята немного подавлены, потому что хотели достичь положительного результата. Но жизнь на этом не заканчивается, надо двигаться дальше. Я благодарен команде, благодарен болельщикам за поддержку. Эта игра понравилась, ведь было напряжение до последней минуты.

Главное теперь - восстановиться, потому что уже в субботу нас ждет тяжелый поединок против "Черноморца". Сейчас ребята поедут восстанавливаться в бассейн, на термальные воды. А уже завтра будем тренироваться. Хочется забыть эту игру в плане результата, но я приятно удивлен самоотдачей и организацией игры. Конечно, большего хочется от команды в атаке. Но как говорил Мирон Богданович Маркевич: имеем то, что имеем.

– Было видно реакцию команды на пропущенный гол, она понеслась вперед. Имели план на случай, если придется отыгрываться?

– Конечно, всегда есть план Б или В. Там уже смотришь по ходу матча. Но так всегда бывает. Заранее готовишься к некоторым вариантам развития событий, никогда не выходишь на матч только с одним планом. Мы сняли одного центрального защитника, начали играть в два центральных. Вышли на замену те атакующие игроки, которые у нас есть. И был один момент, когда простреливал Булеза. К сожалению, из трех игроков, которые были во вратарской площадке, никто не замкнул. Но напряжение было до последнего.

В атаке допустили много брака. При выходе из обороны в атаку был брак тоже. Мы не хотели играть длинными передачами, хотели выходить низовым пасом, но с этим более-менее справился только Рогозинский. Это то, что не понравилось.

– Конец сезона, есть определенные проблемы с кадрами, не играли Воробчак, Колесник. На этих игроков уже не рассчитываете в оставшихся матчах?

– Воробчак вылетел надолго, на него не рассчитываем. Горин тоже не смог нам помочь, Колесник тоже. Это игроки, которые из-за травм не смогли ни усилить игру со скамейки запасных, ни выйти в основе. В заявке был 21 игрок, трое из которых - вратари. Но такие проблемы - не только у "Миная", но и у других команд. Однако не хочу говорить чего-то плохого об игроках. Все стараются, работают. Главное сейчас - восстановиться к следующему матчу, - рассказал Шаран.