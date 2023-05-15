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Шапаренко вернется через неделю, Леднев уже работает в общей группе

Премьер-лига
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Инсайдерская информация от Игоря Цыганыка

Шапаренко вернется через неделю, Леднев уже работает в общей группе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о том, как проходит восстановление травмированных динамовцев Николая Шапаренко и Богдана Леднева.

Как сообщает инсайдер, Шапаренко вернется после матча 27-го тура с "Александрией" (20 мая).

А вот Богдан Леднев уже присоединился к команде и работает в общей группе.

Цыганык отметил, что оба игрока будут постепенно набирать форму чтобы выйти на пик уже на межсезонном сборе.

Напомним, последний раз Шапаренко выходил на поле еще в сентябре 2022, когда как раз травмировался в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2).

Леднев травмировался в конце января. Напомним, этой зимой Богдан вернулся в "Динамо" после годичной аренды в "Фехерваре". Несмотря на травму игрока, киевский клуб дозаявил игрока на вторую половину сезона.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Николай Шапаренко Богдан Леднев
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Источник:
Football Hub

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