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Шапаренко вернется через неделю, Леднев уже работает в общей группе
Инсайдерская информация от Игоря Цыганыка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о том, как проходит восстановление травмированных
Как сообщает инсайдер, Шапаренко вернется после матча 27-го тура с "Александрией" (20 мая).
А вот Богдан Леднев уже присоединился к команде и работает в общей группе.
Цыганык отметил, что оба игрока будут постепенно набирать форму чтобы выйти на пик уже на межсезонном сборе.
Напомним, последний раз Шапаренко выходил на поле еще в сентябре 2022, когда как раз травмировался в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче" (1:2).
Леднев травмировался в конце января. Напомним, этой зимой Богдан вернулся в "Динамо" после годичной аренды в "Фехерваре". Несмотря на травму игрока, киевский клуб дозаявил игрока на вторую половину сезона.
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