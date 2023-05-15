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Мэр Харькова Терехов: Ярославский заверил, что и дальше будет поддерживать Металлист
А вот про яхту Ярославского Терехов ничего не знает
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что президент "
- Президент группы DCH Александр Ярославский в марте 2022 года обещал продать свою яхту, а деньги от продаж передать на восстановление Харькова, а затем ее сняли с продажи…
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- По Ярославскому и его яхте — это вопрос к нему, я ее в глаза не видел. Я общался с ним по поводу футбольного клуба "Металлист", и он заверил меня, что как поддерживал, так и дальше будет поддерживать футбольную команду", — сказал Терехов.
Напомним, что ранее в СМИ активно обсуждался тот факт, что президент клуба Александр Ярославский якобы перестал интересоваться делами клуба и существенно сократил финансирование "Металлиста".
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