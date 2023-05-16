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Заря планирует вернуть на следующий сезон Шахаба

Премьер-лига
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Клуб ведет переговоры с игроком

Заря планирует вернуть на следующий сезон Шахаба

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" хочет вернуть в свои ряды иранского форварда Шахаба, который ранее уже выступал за луганчан.

Как сообщает "ТаТоТаке", "Заря" уже ведет переговоры с игроком по поводу возможного возвращения игрока в состав команды на новый сезон.

Сейчас иранец играет в Венгрии, воспользовавшись правом покинуть Украину после начала полномасштабной войны, однако контракт игрока с "Зарей" все еще действует до конца 2024 года.

Сообщается, что решение нападающего во многом будет зависеть от того, будет ли команда играть в Лиге чемпионов.

Отметим, что в текущем сезоне 27-летний игрок забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в составе "Академии Пушкаша".

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В статье: Заря (Луганск) Академия Пушкаша (Венгрия) Шахаб Захеди
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Источник:
ТаТоТаке

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