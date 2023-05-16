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Тренер Ракува, которого сватали в Динамо: Я определенно рассматриваю возможность поработать  за границей

Премьер-лига
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У специалиста заканчивается контракт с Ракувом

Тренер Ракува, которого сватали в Динамо: Я определенно рассматриваю возможность поработать  за границей

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер послького "Ракува" Марек Папшун, который в конце сезона покинет польский клуб, прокомментировал слухи о его возможной работе с киевским "Динамо".

"Мне трудно сказать на самом деле. Я не могу раскрыть что-либо еще на данном этапе. У меня нет никакой информации, чтобы поделиться.

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На сегодняшний день у меня контракт в "Ракове ", и я ни с кем не связан. Моя судьба может сложиться по-разному. Некоторый интерес есть к моей персоне, но начну ли я работать сразу или возьму перерыв - пока не знаю.

Я определенно рассматриваю возможность поработать за границей. Если бы была какая-то специфика и это был бы проект, который бы меня устраивал, то есть я бы видел какую-то перспективу для достижения высоких спортивных целей, то однозначно да, - сказал Папшун.

Напомним, что по последним данным, контаркт главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу рассчиатн до лета 2024 года. Сейчас румынский специалист проходит курс лечения, а командой временно руководит Александр Шовковский.

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В статье: Динамо (Киев) Ракув (Ченстохова)
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Источник:
TVP Sport

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