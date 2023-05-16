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Тренер Ракува, которого сватали в Динамо: Я определенно рассматриваю возможность поработать за границей
У специалиста заканчивается контракт с Ракувом
фото из свободных источников
Главный тренер послького "Ракува" Марек Папшун, который в конце сезона покинет польский клуб, прокомментировал слухи о его возможной работе с киевским "
"Мне трудно сказать на самом деле. Я не могу раскрыть что-либо еще на данном этапе. У меня нет никакой информации, чтобы поделиться.Читайте такжеНазван тренер, который заинтересовал Динамо - он досрочно привел европейский клуб в чемпионству
На сегодняшний день у меня контракт в "Ракове ", и я ни с кем не связан. Моя судьба может сложиться по-разному. Некоторый интерес есть к моей персоне, но начну ли я работать сразу или возьму перерыв - пока не знаю.
Я определенно рассматриваю возможность поработать за границей. Если бы была какая-то специфика и это был бы проект, который бы меня устраивал, то есть я бы видел какую-то перспективу для достижения высоких спортивных целей, то однозначно да, - сказал Папшун.
Напомним, что по последним данным, контаркт главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу рассчиатн до лета 2024 года. Сейчас румынский специалист проходит курс лечения, а командой временно руководит Александр Шовковский.
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