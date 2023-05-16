Тренер Ракува, которого сватали в Динамо: Я определенно рассматриваю возможность поработать  за границей

Главный тренер послького "Ракува" Марек Папшун, который в конце сезона покинет польский клуб, прокомментировал слухи о его возможной работе с киевским " Динамо" .

"Мне трудно сказать на самом деле. Я не могу раскрыть что-либо еще на данном этапе. У меня нет никакой информации, чтобы поделиться.

На сегодняшний день у меня контракт в "Ракове ", и я ни с кем не связан. Моя судьба может сложиться по-разному. Некоторый интерес есть к моей персоне, но начну ли я работать сразу или возьму перерыв - пока не знаю.

Я определенно рассматриваю возможность поработать за границей. Если бы была какая-то специфика и это был бы проект, который бы меня устраивал, то есть я бы видел какую-то перспективу для достижения высоких спортивных целей, то однозначно да, - сказал Папшун.