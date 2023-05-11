Назван тренер, который заинтересовал Динамо - он досрочно привел европейский клуб в чемпионству

Главный тренер "Ракува" Марек Папшун, который досрочно привел свою команду к званию чемпиона страны, попал в сферу интересов киевского "Динамо", сообщает "Динамо Киев от Шурика".

В то же время, о каких-либо переговорах или официальных предложениях речи пока не идет. Все решения о том, кто будет тренировать столичный клуб в следующем сезоне, будут приниматься только после окончания текущей кампании.

Также источник утверждает, что 48-летний Папшун не намерен продлевать свой контракт с "Ракувом", который действует до конца нынешнего сезона.

Напомним, в данный момент главным тренером "Динамо" остается Мирча Луческу, но недавно он перенес операцию и пока непосредственно с командой не работает. В отсутствие румынского специалиста тренировочным процессом "бело-синих" руководит исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Александр Шовковский. При нём киевляне провели уже три матча, добыв в них три победы.